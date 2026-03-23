Citroen: Εξασφάλισε την παρθενική pole position

Μπροστά στο κοινό της Μαδρίτης στην πίστα Jarama

23.03.26 , 11:25 Δεύτερο μωρό για τον Γιώργο Αγγελόπουλο; Η απάντηση όλο νόημα
23.03.26 , 11:23 Συνταγή για σουπιές με σπανάκι: Η παραδοσιακή θαλασσινή επιλογή
23.03.26 , 11:12 Κέλλυ Βρανάκη: H περιπέτεια με την υγεία της, η ΕΡΤ και η Eurovision!
23.03.26 , 11:10 Τέμπη: Ένταση στη δίκη: «Αλήτες, θα σας τελειώσω», φώναζε ο Πλακιάς
23.03.26 , 11:00 Καρδίτσα: Το βίντεο που έκαψε τους δολοφόνους του τραγουδιστή
23.03.26 , 11:00 Citroen: Εξασφάλισε την παρθενική pole position
23.03.26 , 11:00 «Ευτυχία»: Δείτε τη βιογραφική ταινία on demand έως τις 29/3
23.03.26 , 10:57 Συναγερμός στην Καλλιθέα για την εξαφάνιση 21χρονου
23.03.26 , 10:56 Βούλγαρη: «Φύγαμε με το αυτοκίνητο στον γκρεμό - Είπα "Παναγία μου" και...»
23.03.26 , 10:37 Μητσοτάκης: Τα τέσσερα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε
23.03.26 , 10:29 Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
23.03.26 , 10:27 Μελέτη: «Ο άντρας μου δε με "βοηθάει" με το παιδί, είναι ο πατέρας του»
23.03.26 , 10:23 Εριέττα Κούρκουλου: H τρυφερή ανάρτηση για τα 4α γενέθλια του γιου της
23.03.26 , 10:04 Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί από τη σύγκρουση αεροπλάνου με όχημα
23.03.26 , 09:57 Αντώνης Πρέκας: «To Moments είχε τη λογική του εκβιασμένου συναισθήματος»
Κουτσελίνη: «Αν θέλω να φύγω από τη ζωή είναι γιατί θέλω να τη συναντήσω»
Η ανακοίνωση του Star για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Μητσοτάκης: Τα τέσσερα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Δικηγόρος Τσαγκαράκη στο Star: «Έλαβε το Ευαγγέλιο με πιστοποιήσεις»
Τέμπη: Ένταση στη δίκη: «Αλήτες, θα σας τελειώσω», φώναζε ο Πλακιάς
Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται
Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
Καρδίτσα: Το βίντεο που έκαψε τους δολοφόνους του τραγουδιστή
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
Citroen: Εξασφάλισε την παρθενική pole position
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Citroën έδειξε τις ισχυρές της και πολλά υποσχόμενες ικανότητες από νωρίς κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου στη Μαδρίτη, εξασφαλίζοντας την πρώτη της pole position της σεζόν, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ομάδα στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της χρονιάς που έγινε στην πίστα της Jarama. 

Με το σβήσιμο των φώτων, ο αγώνας εξελίχθηκε αρχικά με ένα ασφυκτικά γεμάτο όμιλο μονοθεσίων να κινούνται εξαιρετικά κοντά, και με τις θέσεις να αλλάζουν συνεχώς στους πρώτους γύρους. Ξεκινώντας από την 18η θέση μετά από ένα συμβάν όπου εμποδίστηκε στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Jean-Éric Vergne έκανε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη νωρίς με αποφασιστικές προσπεράσεις, ανεβαίνοντας στην 9η θέση στον 5ο γύρο, ενώ ο teammate του, Nick Cassidy, έδινε τον ρυθμό από την πρώτη θέση της ομάδας των επικεφαλής.  

Δυστυχώς, η πρόοδος του Jean-Éric σταμάτησε μετά από επαφή με τον Taylor Barnard της DS Penske, η οποία προκάλεσε σημαντική ζημιά στο μονοθέσιό του και είχε ως αποτέλεσμα ποινή πέντε δευτερολέπτων για τον Taylor. Από εκείνο το σημείο, η διαχείριση του αγώνα του Γάλλου γινόταν όλο και πιο δύσκολη. 

Στρατηγικά στοιχεία μπήκαν στο παιχνίδι στα μέσα του αγώνα, με τις αναπτύξεις του Attack Mode, συμπεριλαμβανομένου του Vergne να ενεργοποιεί το δικό του στον 16ο γύρο, αλλά και οι δύο οδηγοί της Citroën αντιμετώπισαν προκλήσεις στην εξισορρόπηση της απόδοσης και της διαχείρισης ενέργειας στην απαιτητική πίστα της Μαδρίτης. 

Τελικά, ο Jean-Éric Vergne πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην 14η θέση, ενώ ο team-mate Cassidy τερμάτισε στην 17η θέση, αντανακλώντας ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα μετά από ένα άκρως ανταγωνιστικό ξεκίνημα του Σαββατοκύριακου. Παρά το αποτέλεσμα, ο ρυθμός που επιδεικνύεται, ιδιαίτερα στις κατατακτήριες δοκιμές και στο FP2 (δεύτερη περίοδος δοκιμών), παρέχει ενθάρρυνση στην ομάδα καθώς προσπαθεί να χτίσει δυναμική ενόψει των επόμενων γύρων του πρωταθλήματος. Παράλληλα, υπάρχει μια κοινή αντίληψη εντός της ομάδας ότι απαιτείται λεπτομερής ανάλυση για να κατανοηθεί πλήρως τι έθεσε σε κίνδυνο το αποτέλεσμα του αγώνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων, από την εκτέλεση του αγώνα έως τη διαχείριση ενέργειας και τα συμβάντα στην πίστα, θα είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι θα αποφευχθούν τα ίδια προβλήματα στο μέλλον και ότι η υποκείμενη απόδοση του αυτοκινήτου μπορεί να μετατραπεί με συνέπεια σε θετικά αποτελέσματα. 

H επόμενη εμφάνιση της Citroen Racing Formula E Team θα γίνει στον διπλό αγώνα στο Βερολίνο που είναι προγραμματισμένος να γίνει στις 2 και 3 Μαΐου στην ιστορική πίστα του παλιού αεροδρομίου Tempelhof, που θα φιλοξενήσει τον 7ο και 8ο Γύρο της 12ης σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula E.

