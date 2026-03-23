Citroen: Εξασφάλισε την παρθενική pole position

Η Citroën έδειξε τις ισχυρές της και πολλά υποσχόμενες ικανότητες από νωρίς κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου στη Μαδρίτη, εξασφαλίζοντας την πρώτη της pole position της σεζόν, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ομάδα στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της χρονιάς που έγινε στην πίστα της Jarama.

Με το σβήσιμο των φώτων, ο αγώνας εξελίχθηκε αρχικά με ένα ασφυκτικά γεμάτο όμιλο μονοθεσίων να κινούνται εξαιρετικά κοντά, και με τις θέσεις να αλλάζουν συνεχώς στους πρώτους γύρους. Ξεκινώντας από την 18η θέση μετά από ένα συμβάν όπου εμποδίστηκε στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Jean-Éric Vergne έκανε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη νωρίς με αποφασιστικές προσπεράσεις, ανεβαίνοντας στην 9η θέση στον 5ο γύρο, ενώ ο teammate του, Nick Cassidy, έδινε τον ρυθμό από την πρώτη θέση της ομάδας των επικεφαλής.

Δυστυχώς, η πρόοδος του Jean-Éric σταμάτησε μετά από επαφή με τον Taylor Barnard της DS Penske, η οποία προκάλεσε σημαντική ζημιά στο μονοθέσιό του και είχε ως αποτέλεσμα ποινή πέντε δευτερολέπτων για τον Taylor. Από εκείνο το σημείο, η διαχείριση του αγώνα του Γάλλου γινόταν όλο και πιο δύσκολη.

Στρατηγικά στοιχεία μπήκαν στο παιχνίδι στα μέσα του αγώνα, με τις αναπτύξεις του Attack Mode, συμπεριλαμβανομένου του Vergne να ενεργοποιεί το δικό του στον 16ο γύρο, αλλά και οι δύο οδηγοί της Citroën αντιμετώπισαν προκλήσεις στην εξισορρόπηση της απόδοσης και της διαχείρισης ενέργειας στην απαιτητική πίστα της Μαδρίτης.

Τελικά, ο Jean-Éric Vergne πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην 14η θέση, ενώ ο team-mate Cassidy τερμάτισε στην 17η θέση, αντανακλώντας ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα μετά από ένα άκρως ανταγωνιστικό ξεκίνημα του Σαββατοκύριακου. Παρά το αποτέλεσμα, ο ρυθμός που επιδεικνύεται, ιδιαίτερα στις κατατακτήριες δοκιμές και στο FP2 (δεύτερη περίοδος δοκιμών), παρέχει ενθάρρυνση στην ομάδα καθώς προσπαθεί να χτίσει δυναμική ενόψει των επόμενων γύρων του πρωταθλήματος. Παράλληλα, υπάρχει μια κοινή αντίληψη εντός της ομάδας ότι απαιτείται λεπτομερής ανάλυση για να κατανοηθεί πλήρως τι έθεσε σε κίνδυνο το αποτέλεσμα του αγώνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων, από την εκτέλεση του αγώνα έως τη διαχείριση ενέργειας και τα συμβάντα στην πίστα, θα είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι θα αποφευχθούν τα ίδια προβλήματα στο μέλλον και ότι η υποκείμενη απόδοση του αυτοκινήτου μπορεί να μετατραπεί με συνέπεια σε θετικά αποτελέσματα.

H επόμενη εμφάνιση της Citroen Racing Formula E Team θα γίνει στον διπλό αγώνα στο Βερολίνο που είναι προγραμματισμένος να γίνει στις 2 και 3 Μαΐου στην ιστορική πίστα του παλιού αεροδρομίου Tempelhof, που θα φιλοξενήσει τον 7ο και 8ο Γύρο της 12ης σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula E.