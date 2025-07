Pirelli: Αυτό είναι το νέο ελαστικό ιδανικό για SUV

Η Pirelli παρουσιάζει το Scorpion All Season SF3, ένα ελαστικό all-season σχεδιασμένο αποκλειστικά για SUV, που επεκτείνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βραβευμένου Cinturato All Season SF3, προσαρμοσμένα ειδικά στις απαιτήσεις αυτής της κατηγορίας οχημάτων.Η ασφάλεια και η ευελιξία σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του νέου Scorpion All Season SF3. Οι ανεξάρτητες δοκιμές της Dekra1 επιβεβαιώνουν την εξαιρετική του συνδυαστική απόδοση στο φρενάρισμα1. Από την πρώτη κιόλας κυκλοφορία, όλη η γκάμα διαθέτει βαθμολογία "Α" στην ευρωπαϊκή ετικέτα για πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Η απόδοση στο χιόνι πιστοποιείται από τη σήμανση 3PMSF, που απονέμεται σε ελαστικά που περνούν αυστηρές δοκιμές χειμερινών συνθηκών. Παράλληλα, προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης στην οδήγηση, με ομαλή και ευχάριστη εμπειρία. Όλη η σειρά έχει βαθμολογία "B" για εξωτερικό θόρυβο και κατατάσσεται στις κατηγορίες Α και Β για αντίσταση κύλισης, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής και μειωμένες εκπομπές.

Το Scorpion All Season SF3 ενσωματώνει τα βασικά χαρακτηριστικά που ανέδειξαν το Cinturato All Season SF3 σε νικητή σημαντικών συγκριτικών δοκιμών, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως κορυφαίο στην κατηγορία του.

Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις χειρισμού και βάρους των SUV, η Pirelli ανέπτυξε ειδικές τεχνολογικές λύσεις. Περιλαμβάνονται ενισχυμένα μπλοκ πέλματος μεγαλύτερων διαστάσεων και ειδική διαμόρφωση που επιτρέπει σταδιακή και ομοιόμορφη επαφή με το οδόστρωμα, μειώνοντας τις αιχμές πίεσης και προσφέροντας πιο ομαλή κύλιση. Αυτό μειώνει τις αιχμές πίεσης και προσφέρει πιο ομαλή κύλιση, περιορίζοντας τους κραδασμούς και τον θόρυβο. Το αποτέλεσμα είναι βελτιωμένη άνεση, σταθερότητα και πρόσφυση – ειδικά σε βαρύτερα οχήματα.

Η απόδοση όλο τον χρόνο υποστηρίζεται από έναν ειδικό σχεδιασμό πέλματος με προσαρμοστική δομή, εμπνευσμένη από το Cinturato All Season SF3. Οι 3D εγκοπές αλλάζουν σχήμα καθώς φθείρεται το ελαστικό – από ευθείες γραμμές σε ζιγκ-ζαγκ – αυξάνοντας την επιφάνεια πρόσφυσης στο χιόνι. Οι εγκοπές κλείνουν και συμπιέζονται υπό υψηλή πίεση επαφής, μετατρέποντας το πέλμα από χειμερινό σε πιο καλοκαιρινό προφίλ, για αποτελεσματική απόδοση σε στεγνό οδόστρωμα και κατά το φρενάρισμα.

Η επιλογή της ιδανικής σύνθεσης έγινε με τη βοήθεια του AI εργαλείου Virtual Compounder της Pirelli, που επιτρέπει στους μηχανικούς να επιλέξουν τον καλύτερο συνδυασμό υλικών από χιλιάδες πιθανά μείγματα. Η τρισδιάστατη μοντελοποίηση συνέβαλε στον παράλληλο σχεδιασμό γόμας και πέλματος, βελτιστοποιώντας την αλληλεπίδρασή τους για την επίτευξη των επιθυμητών επιδόσεων.

Με το νέο Scorpion All Season SF3, η Pirelli επεκτείνει την οικογένεια ελαστικών all-season, καλύπτοντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για χρήση όλο τον χρόνο. Διατίθεται σε διαστάσεις από 17 έως 21 ίντσες, με τη σήμανση Elect για μοντέλα με τεχνολογίες ειδικά σχεδιασμένες για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα.ιατίθεται επίσης με την τεχνολογία Pirelli Noise Cancelling System (PNCS), που μειώνει τον θόρυβο κύλισης χάρη σε ειδικό ηχοαπορροφητικό υλικό στο εσωτερικό του ελαστικού.

Για μεσαία και μικρά αυτοκίνητα, παραμένει διαθέσιμο το Cinturato All Season SF3, με εξαιρετικές επιδόσεις στο φρενάρισμα (Dekra) και τη διάκριση TÜV SÜD Performance Mark για υψηλές επιδόσεις σε ποικίλες συνθήκες. Καλύπτει διαστάσεις από 15 έως 20 ίντσες και, εκτός από την τεχνολογία Elect, επιλεγμένες διαστάσεις διαθέτουν και την τεχνολογία Seal Inside, που επιτρέπει τη συνέχιση της οδήγησης χωρίς απώλεια αέρα ακόμη και μετά από διάτρηση – καλύπτοντας σχεδόν το 85% των πιθανών αιτιών απώλειας πίεσης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο