BYD DOLPHIN SURF: Πρώτη γνωριμία στην Ελλάδα- Εκδόσεις και τιμές

Μαζί με τον πολύ καλό συνάδελφο Πάρι Ποντίκα είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε για μια ώρα περίπου στην παραλιακή λεωφόρο το νέο ηλεκτρικό BYD DOLPHIN SURF. Μας εξέπληξε ευχάριστα με την εξιαρετική ποιότητα κατασκευής, τον πλούσιο εξοπλισμό και την εμφάνιση που φέρνει σε κάτι μπροστά από... Lamborgini.Το DOLPHIN SURF είναι το όγδοο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που λανσάρει η BYD στην Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια – και εισέρχεται στην αγορά με μία διεθνή αναγνώριση. Τον περασμένο μήνα, η κριτική επιτροπή κορυφαίων δημοσιογράφων αυτοκινήτου ανέδειξε τις εκδόσεις του μοντέλου για την παγκόσμια αγορά, ως World Urban Car of the Year, στα βραβεία World Car of the Year.

Το DOLPHIN SURF επωφελείται από την ολοκληρωμένη δέσμευση της BYD στην τεχνολογία και την εξέλιξη, προσφέροντας μια έξυπνη καμπίνα γεμάτη από χρήσιμες τεχνολογίες. Όλες οι εκδόσεις του μοντέλου είναι εξοπλισμένες με την χαρακτηριστική περιστρεφόμενη οθόνη αφής των 10,1 ιντσών της BYD, η οποία ενσωματώνει τη νέα διεπαφή χρήστη της μάρκας (συμπεριλαμβανομένης μιας μόνιμης γραμμής εξατομικεύσιμων συντομεύσεων καθώς και της τεχνολογίας ελέγχου λειτουργιών μέσω κινήσεων των τριών δακτύλων για τη ρύθμιση της θέρμανσης και του εξαερισμού), καθώς και συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto.

Το DOLPHIN SURF διαθέτει επίσης διαισθητικό φωνητικό έλεγχο μέσω της εντολής «Hi BYD», που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πολλές βασικές λειτουργίες χωρίς να απομακρύνουν τα χέρια τους από το τιμόνι.

Επιπλέον, το DOLPHIN SURF προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία και συνδεσιμότητα από οποιοδήποτε άλλο όχημα στην κατηγορία του. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο χωρίς κλειδί μέσω της τεχνολογίας NFC απλά τοποθετώντας το smartphone ή το wearable κοντά σε έναν αισθητήρα που βρίσκεται στον πλαϊνό καθρέπτη. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή BYD στο smartphone σας για την ψύξη ή την θέρμανση του θαλάμου των επιβατών, πριν καν ανοίξετε την πόρτα.

Το DOLPHIN SURF είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για να υποστηρίζει έναν δραστήριο τρόπο ζωής με τεχνολογίες όπως η Vehicle-to-Load (V2L), η οποία προσφέρει τη δυνατότητα τροφοδοσίας συσκευών με ισχύ έως 3,3 kW, από τη μπαταρία του αυτοκινήτου. Έτσι, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικές συσκευές όλων των ειδών - από καφετιέρες έως ηλεκτρική ψησταριά σε υπαίθριο χώρο – ώστε να απολαμβάνουν τις εκδρομές τους στην παραλία ή στην εξοχή.

Με μήκος 3.990 mm, πλάτος 1.720 mm και ύψος 1.590 mm, διαθέτει τις σωστές διαστάσεις αλλά και την απαιτούμενη ευελιξία για οδήγηση σε στενούς αστικούς δρόμους και στάθμευση σε περιορισμένους χώρους. Ωστόσο, η έξυπνη αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής e-Platform 3.0 προσφέρει χώρους επιβατών και αποσκευών που μπορούν να συγκριθούν με εκείνους μοντέλων μεγαλύτερης κατηγορίας, καθιστώντας το DOLPHIN SURF ιδανική επιλογή για ιδιώτες και μικρές οικογένειες που επιθυμούν να έχουν στην κατοχή τους ένα μοναδικό όχημα.

Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών του DOLPHIN SURF αναδεικνύει τα οφέλη που προσφέρει τόσο η ειδικά σχεδιασμένη για ηλεκτρικά οχήματα πλατφόρμα της BYD όσο και η πίσω ανάρτηση με ημιάκαμπτο άξονα, η οποία εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου. Η στάνταρ χωρητικότητα είναι 308 λίτρα, τιμή που αποδεικνύεται καλύτερη από αυτή που προσφέρουν πολλά οχήματα της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας. Ο διαθέσιμος αυτός χώρος μπορεί να επεκταθεί στα 1.037 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Η εν λόγω ευελιξία ενισχύεται περαιτέρω από τους συνολικά 20 αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλο το όχημα

Κάτω από το αμάξωμα του DOLPHIN SURF βρίσκεται η κορυφαία στην αυτοκίνηση πλατφόρμα e-Platform 3.0 της BYD, η οποία είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα και ενσωματώνει την καινοτόμο μπαταρία τύπου Blade Battery, σήμα κατατεθέν της BYD. Η τελευταία υιοθετεί την χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), προσφέροντας αυξημένη αντοχή και ενισχυμένα επίπεδα ασφάλειας σε σύγκριση με τις συμβατικές μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς τη χρήση κοβαλτίου.

Στην περίπτωση του DOLPHIN SURF, διατίθενται δύο εκδόσεις της Blade Battery. Η πρώτη έχει χωρητικότητα 30kWh (Active) και η δεύτερη 43,2kWh (Boost και Comfort), προσφέροντας συνδυασμένη αυτονομία 322 χλμ σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Η αυτονομία WLTP στην πόλη φτάνει τα 507 χλμ, γεγονός που σημαίνει ότι μια φόρτιση μπορεί να είναι αρκετή για πολλούς πελάτες που κινούνται σε αστικό περιβάλλον προκειμένου να οδηγούν το DOLPHIN SURF επί εβδομάδες καλύπτοντας καθημερινά μέσες ανάγκες μετακίνησης.

Ως εταιρεία τεχνολογίας, η BYD αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της εξέλιξης και της πλήρους ιδιοκτησίας όλων των συστημάτων της – κάτι που ισχύει για το DOLPHIN SURF, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας της. Στην καρδιά του οχήματος χτυπά το πρώτο στον κόσμο ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης μαζικής παραγωγής «8 σε 1», το οποίο συνδυάζει σε μία ενιαία μονάδα τον κινητήρα, τον μειωτήρα, τον φορτιστή, τον μετατροπέα DC, το κιβώτιο διανομής ισχύος υψηλής τάσης, τον ελεγκτή διαχείρισης της μπαταρίας, τη μονάδα ελέγχου του οχήματος και τον ελεγκτή του κινητήρα. Αυτό μεγιστοποιεί την εκμετάλλευση χώρου και βελτιώνει την αποδοτικότητα – δύο ιδιαίτερα κρίσιμοι παράγοντες για ένα όχημα όπως το DOLPHIN SURF.

Το DOLPHIN SURF διατίθεται με διάφορες επιλογές ως προς την ισχύ του εμπρόσθια τοποθετημένου κινητήρα. Η βασική έκδοση, Active συνδυάζει τη μπαταρία των 30kWh με έναν κινητήρα με απόδοση 65kW (89PS), εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0-100km/h σε 11,1 δευτερόλεπτα.

Η Boost είναι η έκδοση με τη μεγαλύτερη αυτονομία, υιοθετώντας τον ίδιο κινητήρα αλλά σε συνδυασμό με την Blade Battery χωρητικότητας 43,2kWh (0-100km/h σε 12,1 δευτερόλεπτα). Η κορυφαία έκδοση Comfort προσφέρει τη μεγαλύτερη μπαταρία σε συνδυασμό με τον πιο ισχυρό κινητήρα της κατηγορίας του μοντέλου (115kW/157PS, 220Nm), μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την επιτάχυνση 0-100km/h σε 9,1 δευτερόλεπτα.

Το BYD DOLPHIN SURF προσφέρει μέγιστη ισχύ φόρτισης DC 65kW (Active) και 85kW (Boost και Comfort), επιτρέποντας την φόρτιση από 10% σε 80% σε 30 λεπτά, ανεξαρτήτως της χωρητικότητας της μπαταρίας. Η τριφασική φόρτιση AC 11kW είναι στάνταρ σε όλη τη γκάμα, προσφέροντας επαναφόρτιση της μπαταρίας από 0% σε 100% σε τρεισήμισι (Active) ή πέντε ώρες (Boost και Comfort). Όλες οι παραπάνω ταχύτητες φόρτισης υποστηρίζουν άνετα τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, ενώ η δυνατότητα επαναφόρτισης σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC καθιστά το DOLPHIN SURF ιδανικό και για μεγαλύτερα ταξίδια όταν απαιτείται.

Το DOLPHIN SURF δεν κάνει κανένα συμβιβασμό σε θέματα ασφάλειας και τεχνολογιών υποβοήθησης του οδηγού. Η πλατφόρμα e-Platform 3.0 χρησιμοποιεί εκτενώς χάλυβα υψηλής αντοχής (68,2%) για να εξασφαλίσει μια ασφαλή δομή, ενώ η χημική σύνθεση και η κατασκευή βοηθούν την μπαταρία τύπου Blade Battery να περάσει με επιτυχία τη δοκιμή διείσδυσης με καρφί (nail-penetration test), η οποία αποτελεί μια από τις αυστηρότερες του είδους στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Η καμπίνα διαθέτει αερόσακους για τον οδηγό και τον συνοδηγό, αερόσακους τύπου κουρτίνας καθώς και πλευρικούς στα μπροστινά καθίσματα. Όλες οι εκδόσεις του DOLPHIN SURF είναι στάνταρ εξοπλισμένες με το Προηγμένο Σύστημα Υποβοήθησης Οδηγού (ADAS), που διαθέτει μία σειρά από βοηθήματα όπως έξυπνο cruise control, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, σύστημα διατήρησης λωρίδας και έξυπνο έλεγχο υψηλής δέσμης φώτων. Η λίστα του εξοπλισμού ασφαλείας περιλαμβάνει επίσης σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης και κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά.

Ακόμα και η βασική έκδοση DOLPHIN SURF Active περιλαμβάνει στάνταρ σύστημα infotainment με περιστρεφόμενη οθόνη αφής 10,1 ιντσών, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, φώτα ημέρας LED, δυνατότητα V2L (vehicle-to-load), σύστημα NFC για είσοδο και εκκίνηση χωρίς κλειδί, προσαρμοζόμενο cruise control, κλιματισμό, καθίσματα από vegan δέρμα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες. Το ζωηρό μεταλλικό χρώμα λανσαρίσματος, Lime Green, είναι επίσης στάνταρ. Η τιμή της έκδοσης είναι 20.790 € (15.760 € με την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»).

Εκτός από την μεγαλύτερη μπαταρία και τις ζάντες αλουμινίου των 16 ιντσών, η έκδοση Boost διαθέτει επιπλέον ηλεκτρική ρύθμιση για τα εμπρός καθίσματα, καθώς και υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες. Η τιμή της έκδοσης Boost είναι 23.790 € (18.034 € με την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»).

Η κορυφαία έκδοση Comfort διαθέτει επιπλέον της Boost κάμερα στάθμευσης 360 μοιρών, φώτα LED, φιμέ πίσω τζάμια, φωτισμό εδάφους από τους εξωτερικούς καθρέπτες, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα και ασύρματη φόρτιση smartphone (25.990 €, 19.702 € με την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»).

