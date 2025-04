Skoda Cycling Team: στη κορυφή του L’Étape Greece 2025

Με δυναμικό παλμό, ενέργεια και αμέτρητα χαμόγελα ολοκληρώθηκε το φετινό L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda, στην καρδιά της Αρχαίας Ολυμπίας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Kosmocar – Skoda βρέθηκε δυναμικά στο επίκεντρο της κορυφαίας ποδηλατικής εμπειρίας στην Ελλάδα, ως αποκλειστικός ονομαστικός χορηγός και Official Mobility Partner του θεσμού, στηρίζοντας το άθλημα που βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητάς της.

Η Skoda Cycling Team κατέπληξε με τη συμμετοχή της, αποτελούμενη από 28 ποδηλάτες – μεταξύ των οποίων οι σπουδαίοι Περικλής Ηλίας, Αναστασία Τουρουκτζή, Πολυχρόνης Τζωρτζάκης και Γιώργος Μπούγλας με τους δύο τελευταίους να καταλαμβάνουν τη 2η και 1η θέση αντίστοιχα. Η συμβολή τους απογείωσε τη διοργάνωση και αξίζουν ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ενέργεια, τη μαχητικότητα και το πάθος που μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες και το κοινό, γεμίζοντας την Αρχαία Ολυμπία με αθλητικό πνεύμα και έμπνευση.

Οι επισκέπτες του περιπτέρου της Skoda είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το εντυπωσιακό, αμιγώς ηλεκτρικό SUV Skoda Elroq, που έκλεψε τις εντυπώσεις με το φουτουριστικό του design και τη φιλοσοφία βιώσιμης κινητικότητας. Πλάι του, η νέα Skoda Octavia RS τράβηξε τα βλέμματα με τις σπορ γραμμές και τον δυναμισμό της, προσθέτοντας μία νότα τεχνολογικής και οδηγικής υπεροχής στον χώρο.

Οι επιδόσεις των μελών της Skoda Cycling Team ξεχώρισαν και φέτος, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο της ομάδας: • Ο Γιώργος Μπούγλας κατέκτησε την 1η θέση overall στον αγώνα 'The Race' στην κατηγορία των αντρών και αναδείχθηκε ταχύτερος στο KOM Challenge του αγώνα. • Ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης κατέλαβε τη 2η θέση overall στην κατηγορία των αντρών στο 'The Race'. • Ο Περικλής Ηλίας τερμάτισε 2ος στην ηλικιακή κατηγορία 30-39 στον ίδιο αγώνα. • Η Αναστασία Τουρουκτζή κατέκτησε την 3η θέση στην ηλικιακή κατηγορία 30-39 των γυναικών.

