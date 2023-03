Kia EV9: Πότε είναι η πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου

Η Kia Corporation αποκάλυψε σήμερα πραγματικές εικόνες της εξωτερικής και εσωτερικής σχεδίασης του Kia EV9, της πρώτης ηλεκτρικής SUV ναυαρχίδας, που ενσωματώνει τολμηρό στυλ και εκλεπτυσμένη κομψότητα τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.Η τολμηρή και σίγουρη εμφάνιση του EV9 είναι εμπνευσμένη από τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Opposites United» της Kia, η οποία αξιοποιεί τη δημιουργική ένταση που δημιουργείται από τις αποκλίνουσες αξίες της φύσης και του νεωτερισμού για να προσφέρει ένα αρμονικό σύνολο. Οι σχεδιαστές της Kia έχουν συνδυάσει έναν μοναδικό συνδυασμό κομψών, γλυπτών

Με γνώμονα τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας «Opposites United», οι σχεδιαστές της Kia προσπαθούν να δημιουργήσουν οχήματα με ξεχωριστή εξωτερική εμφάνιση. Συγκεκριμένα, ο πυλώνας της ιδεολογίας «Bold for Nature», που εμπνέει τον συνδυασμό στοιχείων από τον φυσικό και υλικό κόσμο, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του εξωτερικού σχεδιασμού του EV9. Το αποτέλεσμα είναι ένα όχημα που συνδυάζει αβίαστα μια αναμφισβήτητη αύρα στιβαρής ικανότητας για όλες τις συνθήκες, με τη γαλήνια ηρεμία ενός εξελιγμένου EV που ανοίγει νέους δρόμους για τη μελλοντική σχεδίαση ηλεκτρικών SUV.

Το μπροστινό μέρος του EV9 διακατέχεται από απλές καθαρές γραμμές και επιφάνειες αμαξώματος, που αποπνέουν σιγουριά, διαύγεια και ηρεμία. Τονίζεται από το «Digital Pattern Lighting Grille» και τους εντυπωσιακούς κάθετους προβολείς καθώς τη χαρακτηριστική μάσκα «Digital Tiger Face» του EV9 η οποία προσδίδει μια πολύ φουτουριστική εμφάνιση και αίσθηση. Το Digital Tiger Face διαθέτει δύο ομάδες μικρών λαμπτήρων σε σχήμα κύβου δίπλα σε κάθε προβολέα. Τα πρωτοποριακά φώτα ημέρας «Star Map LED» του EV9 δημιουργούν μια νέα εμπειρία φωτισμού και προσφέρουν ένα εκλεπτυσμένο κινούμενο μοτίβο φωτισμού που θα υποδεικνύει το Digital Tiger Face της Kia για τα μελλοντικά μοντέλα EV της μάρκας.



Σχηματισμένο από μια πολυγωνική σχεδιαστική γλώσσα, το πλευρικό προφίλ του EV9 συνδυάζει αβίαστα μια ισχυρή και αδιαμφισβήτητη ταυτότητα SUV με εξαιρετική αεροδυναμική απόδοση. Οι δυναμικές τριγωνικές δομές φτερών και οι ιδιαίτερα έντονοι γεωμετρικοί θόλοι των τροχών συνδυάζονται με το σώμα της ατράκτου, ενοποιώντας τα πολυγωνικά στοιχεία σε μια συνεκτική δομή που παρουσιάζει μια αποφασιστική εμφάνιση. Οι χωνευτές λαβές των θυρών και η κωνική πίσω γραμμή οροφής δίνουν μια αίσθηση ομαλής και αποτελεσματικής κίνησης.

Ο πυλώνας της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Kia «Opposites United» και «Technology for Life» διασφαλίζει ότι μόνο η τεχνολογία και η καινοτομία προωθούν θετικές, διαισθητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και μηχανών - πραγματοποιώντας νέες δυνατότητες κινητικότητας. Αυτές οι αξίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του εσωτερικού του EV9 και έδωσαν τη δυνατότητα στους σχεδιαστές της Kia να δώσουν προτεραιότητα στο χώρο, την άνεση και την τεχνολογία για όλους τους επιβάτες, αναθεωρώντας το τι μπορεί να προσφέρει ένα οικογενειακό SUV.



Χτισμένο στην ηλεκτρική παγκόσμια αρθρωτή πλατφόρμα της Kia(E-GMP), το μακρύ μεταξόνιο και η εντελώς επίπεδη αρχιτεκτονική των ηλεκτρικών μοντέλων έχουν διευκολύνει τη δημιουργία γενναιόδωρου χώρου για όλους τους επιβάτες ώστε να συνδέονται και να χαλαρώνουν με άνεση lounge style και στις τρεις σειρές καθισμάτων. Προσφέρεται σε εξαθέσια και επταθέσια διάταξη, με χαρακτηριστικά καθισμάτων που διασφαλίζουν ότι το EV9 προσφέρει τον ίδιο χώρο και άνεση για όλους τους επιβάτες χωρίς να εστιάζει όλη του την προσοχή μόνο στον οδηγό.Τα καθίσματα της τρίτης σειράς προσφέρουν επίσης ποτηροθήκες και σημεία φόρτισης για φορητές συσκευές.



Το ανοιχτό και πανοραμικό ταμπλό εκτείνεται από το τιμόνι μέχρι το κέντρο του αυτοκινήτου ενώ οι 2 οθόνες αφής 12,3 ιντσών βελτιώνουν την ψηφιακή εμπειρία, προσφέροντας πολύ εύκολα τον έλεγχο των λειτουργιών του οχήματος διασφαλίζοντας ότι τα φυσικά κουμπιά διατηρούνται στο ελάχιστο.

Η εκτεταμένη οθόνη υψηλής ευκρίνειας ενσωματώνει την οθόνη πλοήγησης και τηλεματικής (AVNT) δημιουργώντας μια πλούσια και καθηλωτική εμπειρία και ενισχύουν την ικανότητα των επιβατών να αλληλεπιδρούν απρόσκοπτα με τον ψηφιακό κόσμο. Κάτω από την οθόνη AVNT, μια σειρά από κουμπιά αφής κρυφού τύπου παρέχει λειτουργία start/stop μαζί με AVNT και έλεγχο θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC).



Στο πίσω μέρος του οχήματος, οι απλές, καθαρές γραμμές της πόρτας του χώρου αποσκευών, οι οποίες περιλαμβάνουν τα κομψά και λεπτά πίσω φώτα που αντικατοπτρίζουν τη σχεδίαση αυτών που βρίσκονται μπροστά, αντανακλούν περαιτέρω την ισχυρή και σίγουρη εμφάνιση του EV9.Επικείμενη παγκόσμια πρεμιέρα:

Η παγκόσμια πρεμιέρα του Kia EV9 θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Kia θα αποκαλύψει όλες τις πληροφορίες για τα μοντέλα της και θα επικοινωνήσει την παγκόσμια καμπάνια με το σλόγκαν, ‘Here to reshape the way we move’.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο