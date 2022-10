My BMW: Οι νέες λειτουργίες της εφαρμογής

Με την τελευταία αναβάθμιση, η γκάμα λειτουργιών του My BMW app έχει επεκταθεί με πρόσθετες επιλογές χρήσης. Η εφαρμογή περιλαμβάνει τώρα μία λειτουργία first-mile που δείχνει στους πελάτες τη διαδρομή μέχρι το όχημά τους, στο smartphone τους. Στο μέλλον, θα δύνανται επίσης να αναζητούν επαφές αποθηκευμένες στο smartphone τους στο My BMW app, να έχουν πρόσβαση σε βαθμολογίες και φωτογραφίες για τα λεγόμενα σημεία ενδιαφέροντος (POIs) και να πληρώνουν τέλη στάθμευσης σε διάφορες τοποθεσίες.

Από το φθινόπωρο του 2022, η εφαρμογή My BMW θα παρέχει στους χρήστες ηλεκτροκίνητων μοντέλων ειδικές πληροφορίες σε περίπτωση ανωμαλίας φόρτισης. Στο μέλλον, όλες οι λειτουργίες που είναι ειδικά σχεδιασμένες για ηλεκτροκίνηση, θα μπορούν να εντοπίζονται πιο εύκολα μέσω ενός σημείου εισόδου στην περιοχή του μενού του οχήματος.

Η νέα λειτουργία "My Trips" παρέχει στον πελάτη δεδομένα ταξιδιού, στο My BMW app. Για παράδειγμα, παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με την απόσταση που έχει διανυθεί, τη μέση ταχύτητα, την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2. Οδηγοί ηλεκτροκίνητων μοντέλων επίσης θα ενημερώνονται για την αναλογία της διαδρομής που έχουν οδηγήσει στο πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης.Η διεπαφή χρήστη για το μενού του οχήματος έχει ανανεωθεί. Εάν το σύστημα κλιματισμού (A/C) του οχήματος ενεργοποιείται χρησιμοποιώντας την εφαρμογή My BMW, αυτό μπορεί να εμφανίζεται στην εικόνα του αυτοκινήτου. Πληροφορίες για την υποστήριξη του πελάτη υπάρχουν στην περιοχή του μενού του Προφίλ κάτω από το "Contact us".

