Στο νοσοκομείο ο Κώστας Αναγνωστόπουλος - Η φωτογραφία με ορό στο χέρι

Τι συνέβη στον «μισθοφόρος» του Survivort;

Τελευταία Νέα
20.08.25 , 12:28 Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Μηχανή καρφώθηκε σε κολόνα - Νεκρός ο αναβάτης
20.08.25 , 12:11 Χαλάνδρι: Στο σώμα της 47χρονης έμεινε η λάμα από το μαχαίρι του 28χρονου
20.08.25 , 12:04 Τρομακτική εμπειρία για τη Μαρία Αντωνά: Ξύπνησα και είχαμε φτάσει σε βουνό
20.08.25 , 11:51 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Ποζάρει χωρίς μπλούζα και προκαλει αναστάτωση
20.08.25 , 11:11 Τζένη Μπαλατσινού: Αγκαλιά με τους γιους της, στην Πάτμο!
20.08.25 , 11:10 Ολυμπιακός: Μετά τη μεταγραφή, θα ανακοινωθεί αποχώρηση Έλληνα παίκτη;
20.08.25 , 10:56 Τροχαίο Αγία Παρασκευή: Μηχανή συγκρούστηκε με IX- Νεκρός ο οδηγός της
20.08.25 , 10:50 Πλεύρης: «Η παράνομη παραμονή στη χώρα πλέον αποτελεί ποινικό αδίκημα»
20.08.25 , 10:44 Στο νοσοκομείο ο Κώστας Αναγνωστόπουλος - Η φωτογραφία με ορό στο χέρι
20.08.25 , 10:29 Τροχαίο Ίασμος: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες - «Εκλιπαρούσαν να τους σώσουμε»
20.08.25 , 10:11 «Athletes of the Gods»: Βραδιά μπαλέτου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού
20.08.25 , 09:48 Το ασυνήθιστο σύμπτωμα που παρουσιάζουν -κυρίως- γυναίκες πριν το έμφραγμα
20.08.25 , 09:35 Καιρός: Μετά την αστάθεια, νέο κύμα ζέστης - Πότε θα έχουμε 40°C
20.08.25 , 09:32 Θέλεις και εσύ καλλίγραμμα πόδια; Δες σε βίντεο πώς θα τα αποκτήσεις
20.08.25 , 09:28 Η Έλλη Κοκκίνου με το απόλυτο καλοκαιρινό street style!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, σύμφωνα με την πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram.

Κώστας Αναγνωστόπουλος: Ο Μισθοφόρος έχασε 10 κιλά - Πώς είναι σήμερα

Ο «Μισθοφόρος» του Survivor δημοσίευσε ένα βίντεο, όπου φαίνεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του πόνου με ορό στο χέρι, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες. 

Περιπέτεια υγείας για τον Κώστα Αναγνωστόπουλο

Περιπέτεια υγείας για τον Κώστα Αναγνωστόπουλο 

Στο εν λόγω απόσπασμα πρόσθεσε στίχους από το τραγούδι του Σάκη Ρουβά «Όλα Καλά», δείχνοντας έτσι την αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζει τα απρόοπτα στη ζωή του, αλλά και περνώντας το μήνυμα πως αυτό που τον ταλαιπωρεί δεν είναι σοβαρό.

Ήταν ένας παίκτης που ξεχώρισε στον πρώτο κύκλο του Survivor για την οξυδέρκεια και την αγωνιστικότητά του και πολλοί περίμεναν να τον δουν να αναχωρεί για Άγιο Δομίνικο, προκειμένου να συμμετάσχει στο νέο reality του ΣΚΑΪ Exathlon, όπως έκαναν άλλοι πρώην Survivors. 

Ιλένια Ουίλιαμς- Κώστας Αναγνωστόπουλος: Χώρισαν μετά από δύο χρόνια σχέσης

Όσον αφορά τα προσωπικά του, ο Κώστας Αναγνωστόπουλος χώρισε μετά από δύο χρόνια με την τραγουδίστρια Ιλένια Ουίλιαμς, μια σχέση που κρατούσαν αμφότεροι επτασφράγιστο μυστικό. Την αποκάλυψη πως δεν είναι πια μαζί είχε κάνει στα μέσα Ιουνίου ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας μέσα από την εκπομπή «Πρωινό». 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top