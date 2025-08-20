Στο νοσοκομείο ο Κώστας Αναγνωστόπουλος - Η φωτογραφία με ορό στο χέρι

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, σύμφωνα με την πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram.

Ο «Μισθοφόρος» του Survivor δημοσίευσε ένα βίντεο, όπου φαίνεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του πόνου με ορό στο χέρι, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες.

Περιπέτεια υγείας για τον Κώστα Αναγνωστόπουλο

Στο εν λόγω απόσπασμα πρόσθεσε στίχους από το τραγούδι του Σάκη Ρουβά «Όλα Καλά», δείχνοντας έτσι την αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζει τα απρόοπτα στη ζωή του, αλλά και περνώντας το μήνυμα πως αυτό που τον ταλαιπωρεί δεν είναι σοβαρό.

Ήταν ένας παίκτης που ξεχώρισε στον πρώτο κύκλο του Survivor για την οξυδέρκεια και την αγωνιστικότητά του και πολλοί περίμεναν να τον δουν να αναχωρεί για Άγιο Δομίνικο, προκειμένου να συμμετάσχει στο νέο reality του ΣΚΑΪ Exathlon, όπως έκαναν άλλοι πρώην Survivors.

Όσον αφορά τα προσωπικά του, ο Κώστας Αναγνωστόπουλος χώρισε μετά από δύο χρόνια με την τραγουδίστρια Ιλένια Ουίλιαμς, μια σχέση που κρατούσαν αμφότεροι επτασφράγιστο μυστικό. Την αποκάλυψη πως δεν είναι πια μαζί είχε κάνει στα μέσα Ιουνίου ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας μέσα από την εκπομπή «Πρωινό».