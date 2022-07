Κia XCeed: Αναλυτικά οι εκδόσεις και οι τιμές του ανανεωμένου μοντέλου 

Με πωλήσεις που ξεπερνούν τις 120.000 μονάδες στην Ευρώπη ανανεώθηκε για το 2022 σε πολλά σημεία, συμπεριλαμβανομένης μιας τολμηρής νέας εξωτερικής σχεδίασης, ενός βελτιωμένου εσωτερικού και ενός νέου επιπέδου εξοπλισμού GT-line με 204 ίππους που εξασφαλίζει στο δημοφιλές μοντέλο τα συναισθήματα.

Το νέο Kia XCeed διαθέτει νέους προβολείς LED, επανασχεδιασμένη μάσκα, εμπρός προφυλακτήρα και πρωτοποριακή σχεδίαση αεραγωγών. Ενσωματώνοντας δημιουργικά τους προβολείς ομίχλης στη μάσκα, οι σχεδιαστές μπόρεσαν να συμπεριλάβουν «αεροκουρτίνες» και στις δύο πλευρές οι οποίες οδηγούν ομαλά τον αέρα γύρω από τους τροχούς του αυτοκινήτου για να μειώσουν την οπισθέλκουσα και να βελτιώσουν την οικονομία καυσίμου.



Στο εσωτερικό, η κεντρική κονσόλα του νέου Kia XCeed είναι ελαφρώς προσανατολισμένη προς τον οδηγό. Η «αιωρούμενη» οθόνη αφής του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ξεχωρίζει από το ταμπλό, ενώ στο κάτω μέρος του πίνακα οργάνων υπάρχουν μπουτόν, επιλογείς και διακόπτες αφής για τον έλεγχο της έντασης του ήχου, της θέρμανσης και του εξαερισμού. Το νέο Kia XCeed διαθέτει ελκυστικά νέα γραφικά για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων Supervision των 12,3 ιντσών, που μπορούν να συνδεθούν με τα προγράμματα οδήγησης (Drive Modes) του αυτοκινήτου, ενώ ένα γυαλιστερό μαύρο πλαίσιο του επιλογέα ταχυτήτων και ένας νέος εσωτερικός καθρέφτης με λεπτό πλαίσιο βελτιώνει τόσο την εμφάνιση όσο και τη λειτουργικότητα.



Το νέο Kia XCeed εφοδιάζεται με μια αποδοτική γκάμα κινητήρων βενζίνης όπου οι περισσότεροι διαθέτουν ήπια υβριδική MHEV τεχνολογία, ενώ ένα προηγμένο plug-in υβριδικό σύστημα προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης με τις χαμηλότερες ή με μηδενικές εκπομπές ρύπων.Δύο υπερτροφοδοτούμενοι κινητήρες βενζίνης άμεσου ψεκασμού (T-GDi) είναι διαθέσιμοι στην ανανεωμένη γκάμα του XCeed. Ένας τετρακύλινδρος 1.5 λίτρων T-GDi αποδίδει 160 ίππους και 253 Nm ροπής κι ένας κινητήρας 1.6 T-GDi υψηλής ισχύος, ο οποίος προέρχεται από τα Ceed και ProCeed GT, είναι διαθέσιμοι για το ισχυρότερο XCeed. Με 204 ίππους και 265 Nm σε ένα ευρύ φάσμα στροφών, ο εύστροφος κινητήρας 1.6 T-GDi ταιριάζει απόλυτα με την δυναμικότητα του αυτοκινήτου σε διάφορες οδηγικές συνθήκες. Μπορεί να επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 7,5 δευτερόλεπτα όταν συνδυάζεται με το αυτόματο επτατάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.



Ιδανικό για όσους καλύπτουν τακτικά μεγάλες αποστάσεις, το νέο XCeed διατίθεται και με ένα εξαιρετικά οικονομικό πετρελαιοκινητήρα με ήπια υβριδική υποβοήθηση (MHEV). Συγκεκριμένα, ο ντίζελ 1,6 λίτρων μπορεί να συνδυαστεί με μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων όπου αποδίδει 136 ίππους και 280 Nm ροπής ή 320 Nm στην αυτόματη επτατάχυτη έκδοση διπλού συμπλέκτη.Το σύστημα MHEV συμπληρώνει την απόδοση της ροπής του κινητήρα αντλώντας ενέργεια από μία συμπαγή μπαταρία ιόντων λιθίου 48 volt που είναι πλέον διαθέσιμο σε ολόκληρη την γκάμα. Η εξέλιξη του νέας τεχνολογίας ήπια υβριδικού συστήματος στην αναβαθμισμένη γκάμα XCeed μειώνει τις εκπομπές CO2 έως και 10% (σε συνδυασμένο κύκλο NEDC 2.0).



Το XCeed είναι εξοπλισμένο με το έξυπνο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων (iMT) της μάρκας, το οποίο είναι πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενο και είναι ενσωματωμένο άψογα με το σύστημα μετάδοσης κίνησης EcoDynamics+. Το σύστημα iMT συνεργάζεται με το Mild-Hybrid Starter-Generator (MHSG) για να απενεργοποιεί τον κινητήρα όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιείται. Στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα "Eco", το σύστημα επιτρέπει περιστασιακά το «σβήσιμο» του κινητήρα σε ταχύτητες έως και 125 χλμ./ώρα και τον ενεργοποιεί όταν ο οδηγός πατάει ξανά το πεντάλ του γκαζιού, του φρένου ή του συμπλέκτη. Το MHEV σύστημα συμβάλλει στη συνολική βελτίωση της απόδοσης καυσίμου και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης μειώνει κατά περίπου 3% τις εκπομπές CO2.



H υψηλής απόδοσης plug-in υβριδική έκδοση PHEV είναι για άλλη μια φορά διαθέσιμη στο νέο XCeed, συνδυάζοντας μια μπαταρία λιθίου-πολυμερούς 8,9 kWh με έναν ηλεκτροκινητήρα 44,5 kW και έναν αποδοτικό τετρακύλινδρο 1.6 GDI κινητήρα της σειράς «Kappa». Σε συνδυασμό με ένα αυτόματο εξατάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (6DCT), το PHEV αποδίδει έως και 141 ίππους και 265 Nm στους μπροστινούς τροχούς, ενώ οι οδηγοί θα επωφεληθούν από μια πλήρως ηλεκτρική αυτονομία 48 χιλιομέτρων που αντιστοιχεί σε 60 χιλιόμετρα οδήγησης στην πόλη. Κάτι που θα επιτρέψει στους οδηγούς να ολοκληρώσουν το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Το εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο είναι διαθέσιμο στην έκδοση βενζίνης 1,5 λίτρων και στη ντίζελ έκδοση 1,6 λίτρων, ενώ το επτατάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις 1.5 & 1.6 T-GDi καθώς και στις ντίζελ 1.6 εκδόσεις. Το plug-in υβριδικό XCeed διατίθεται αποκλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.Η προηγμένη σουίτα τεχνολογιών πολυμέσων, συνδεσιμότητας και ασφάλειας που προσφέρει το νέο Kia XCeed διασφαλίζει ότι παραμένει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και πιο καλο-εξοπλισμένα αυτοκίνητα στην κατηγορία του.



Το σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης (BCA) συνεργάζεται με το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης σε τυφλό σημείο (BCW). Σχεδιασμένο για να διατηρεί ασφαλείς όλους τους επιβάτες, το σύστημα Driver Attention Warning Plus (DAW+) παρακολουθεί τις συνήθεις οδηγικές συνήθειες και συμπεριφορά του οδηγού. Το Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις. Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ασφάλειας του νέου XCeed περιλαμβάνονται αυτό της Προειδοποίησης Εμπρόσθιας Σύγκρουσης με ανίχνευση αυτοκινήτου και πεζών, της Έξυπνη προειδοποίησης ορίου ταχύτητας, της υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας, της υποβοήθηση μεγάλης σκάλας κ.α.Τ

Αναλυτικά οι τιμές του νέου Kia Xceed

Βενζίνη

ΧCeed 1.5T 160ps LX Premium 6MT: 24.690 €

ΧCeed 1.5T 160ps EX Platinum 6MT: 26.090 €

Βενζίνη MHEV

ΧCeed 1.5T 160ps LX Premium iMT 48V Hybrid: 24.690 €

ΧCeed 1.5T 160ps EX Platinum iMT 48V Hybrid: 26.090 €

ΧCeed 1.5T 160ps GT-line iMT 48V Hybrid: 28.590 €

ΧCeed 1.5T 160ps 7DCT LX Premium 48V Hybrid: 26.290 €

ΧCeed 1.5T 160ps 7DCT EX Platinum 48V Hybrid: 28.290 €

Χceed 1.5T 160ps 7DCT GT-line 48V Hybrid: 30.790 €

ΧCeed 1.6T 204ps 7DCT EX Platinum: 30.890 €

ΧCeed 1.6T 204ps 7DCT GT-line: 33.390 €

Diesel MHEV

ΧCeed 1.6D 136ps LX Premium iMT 48V Hybrid: 26.790 €

ΧCeed 1.6D 136ps EX Platinum iMT 48V Hybrid: 28.190 €

ΧCeed 1.6D 136ps GT-line iMT 48V Hybrid: 30.690 €

ΧCeed 1.6D 136ps 7DCT LX Premium 48V Hybrid: 28.390 €

ΧCeed 1.6D 136ps 7DCT EX Platinum 48V Hybrid: 30.390 €

ΧCeed 1.6D 136ps 7DCT GT-line 48V Hybrid: 32.890 €

Plug-in Hybrid

XCEED P-HEV 1.6lt 141ps 6DCT EX Platinum: 37.590 € (με έκπτωση 1.000 €)

To νέο XCeed θα είναι διαθέσιμο από το Σεπτέμβριο με εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ.

