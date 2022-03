Formula 1- Μπαχρέιν: Πως έγινε η επιλογή ελαστικών Pirelli

Η Pirelli επέλεξε τις τρεις πιο σκληρές γόμες από την νέα γκάμα ελαστικών 18 ιντσών για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στο Grand Prix του Μπαχρέιν: η γόμα C1 θα είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η γόμα C2 θα είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η γόμα C3 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή. Ο συνδυασμός αυτός είναι ένα επίπεδο πιο σκληρός από τον περσινό, καθώς τα νέα ελαστικά 18 ιντσών είναι τελείως διαφορετικά ακόμη και όσον αφορά στις γόμες, από τα παλιά ελαστικά 13 ιντσών.

Η επιλογή αυτή έγινε λόγω της χάραξης της πίστας του Σακχίρ, των χαρακτηριστικών της ασφάλτου και των θερμοκρασιών. Το Μπαχρέιν παραμένει μια από τις πιο τραχείς πίστες στο ημερολόγιο (λαμβάνει 5 στα 5 στην κατάταξη τραχύτητας της Pirelli) λόγω της υψηλής περιεκτικότητας της ασφάλτου σε γρανίτη. Αυτό έχει ως συνέπεια υψηλά επίπεδα φθοράς και πτώσης απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης. Μολονότι η τραχύτητα της ασφάλτου είναι υψηλή, η άμμος που φέρνει ο αέρας από την έρημο – η οποία περιβάλει την πίστα – προκαλεί πολλά γλιστρήματα που επηρεάζουν την πρόσφυση. Γι’ αυτό όσον αφορά στο κράτημα, η πίστα λαμβάνει μόνο 3 στα 5 στη σχετική κατάταξη της Pirelli.



Η πίστα του Σακχίρ είναι «σταμάτα – ξεκίνα» οπότε στη σχετική κατάταξη της Pirelli για την ελκτική πρόσφυση λαμβάνει 4 στα 5. Όσον αφορά στα πλευρικά φορτία, η βαθμονόμηση είναι μόνο 3 στα 5 με τα πίσω ελαστικά να πιέζονται περισσότερο. Η βελτίωση του κρατήματος της πίστας είναι σημαντική κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Πιθανόν φέτος θα είναι ακόμη μεγαλύτερη καθώς θα υπάρχουν αγώνες τόσο της Formula 2 όσο και της Formula 3 ως αγώνες υποστήριξης.

Ο αγώνας στο Μπαχρέιν διεξάγεται σούρουπο οπότε η θερμοκρασία είναι αισθητά διαφορετική από το FP1 και το FP3. Η θερμοκρασία αέρα είναι παρόμοια με το FP2 και τις κατατακτήριες δοκιμές αλλά η θερμοκρασία του οδοστρώματος μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα των 57 γύρων.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο