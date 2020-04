Ποια μοντέλα της Honda απέσπασαν τρία βραβεία σχεδίασης  

Συνεχίζοντας το σερί επιτυχιών του, το Honda e, το κόμπακτ ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, βραβεύτηκε με το ‘Red Dot: Best of the Best 2020’ για την επαναστατική προϊοντική του σχεδίαση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διάκριση στον διεθνούς φήμης θεσμό ‘Red Dot’. Το βραβείο απονέμεται στο καλύτερο προϊόν σε κάθε κατηγορία. Το Honda e διακρίθηκε επίσης στην κατηγορία ‘Smart product’ μαζί με την CBR1000RR-R Fireblade SP. Το βραβείο αυτό έχει αποδέκτες υποψηφιότητες με ‘εξαιρετική σχεδίαση’ και η νέα επιτυχία υπογραμμίζει τη δέσμευση της Honda να δημιουργεί όμορφα προϊόντα, σχεδιασμένα χωρίς συμβιβασμούς.



Το Honda e είναι η τελευταία άφιξη στη γκάμα ηλεκτροκίνητων μοντέλων Honda, που προσφέρει μία αμιγώς ηλεκτρική οδηγική εμπειρία για τις πόλεις του μέλλοντος. Ένα στοιχείο το οποίο υπογραμμίζει αυτή την απαιτητική σχεδιαστική φιλοσοφία είναι το Side Camera Mirror System (SCMS) που αντικαθιστά τους παραδοσιακούς εξωτερικούς καθρέπτες. Στοιχεία περαιτέρω διαφοροποίησης είναι τα μαύρα πάνελ με μοναδικά κοίλα προφίλ – στο εμπρός και πίσω τμήμα ανάμεσα στα φώτα – που αποτελούν στοιχεία ταυτότητας του Honda e.

Το σύγχρονο στυλ του Honda e έτυχε ευρείας αποδοχής από τη πρώτη φορά που παρουσιάστηκε στο Urban EV στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης 2017. Στη συνέχεια, το πρωτότυπο απέσπασε τον τίτλο ‘Best Concept Car’ στο διάσημο θεσμό Car Design Award.



Η CBR1000RR-R Fireblade SP είναι η πιο πρόσφατη μοτοσυκλέτα με το σήμα Fireblade, το οποίο λανσαρίστηκε για πρώτη φορά το 1992. Το μοντέλο ανέκαθεν αποτελούσε το σημείο αναφοράς τη συμπεριφορά σε δημόσιο δρόμο μιας super sport μοτοσυκλέτας στην κατηγορία του ενός λίτρου. Για το μοντέλο όμως του 2020 – το οποίο εξελίχθηκε με το σλόγκαν ‘Born to Race’ – ανάλογη βαρύτητα δόθηκε τόσο στην απόδοση στην πίστα, όσο και στον ριζοσπαστικά νέο σχεδιασμό.

Το μινιμαλιστικό εμπρός μέρος, το επιθετικό και γωνιώδες φέρινγκ σε συνδυασμό με τα διευρυμένα τμήματά του στο κάτω μέρος – συν τη μεγάλη ποικιλία ανοιγμάτων, σχισμών και σχημάτων που κατευθύνουν τη ροή του αέρα – συμβάλουν στη δημιουργία του κορυφαίου στην κατηγορία συντελεστή οπισθέλκουσας 0.270. Τα αεροδυναμικά ‘winglets’, όπως αυτά χρησιμοποιούνται και στη μοτοσυκλέτα της Honda στους αγώνες του MotoGP, συνδυάζουν εντυπωσιακές γραμμές με ασυμβίβαστη λειτουργικότητα αυξάνοντας σημαντικά την κάθετη δύναμη και τη σταθερότητα για τον απόλυτο έλεγχο του πιο δυνατού 4-κύλινδρου σε σειρά κινητήρα που έχει ποτέ κατασκευάσει η Honda.



H Fireblade σχεδιάστηκε σύμφωνα με μία καινοτόμο προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας οι ειδικοί του τμήματος Έρευνας & Εξέλιξης της Honda στη ψηφιακή προσομοίωση, οι δημιουργοί μοντέλων από πηλό και οι σχεδιαστές συνεργάστηκαν, ανατροφοδοτώντας συνεχώς ο ένας τον άλλο με δεδομένα, ώστε να δημιουργήσουν το βέλτιστο αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Η ομάδα αυτή αξιοποίησε επίσης πληροφορίες και στοιχεία από τους ειδικούς της Honda στον τομέα της αεροδυναμικής που εργάζονται στο αγωνιστικό της τμήμα – την Honda Racing Corporation – τα χαρακτηριστικά χρώματα της οποίας (κόκκινο-λευκό-μπλε) υπογράφουν τις εξωτερικές επιφάνειες της CBR1000RR-R Fireblade SP.

Η Honda έχει γράψει ιστορία στην κατηγορία ‘Αυτοκίνητο’ των βραβείων Red Dot, που θεωρούνται από τα πιο διάσημα και περιζήτητα σε όλο τον κόσμο. Άλλες πρόσφατες επιτυχίες περιλαμβάνουν το Honda S2000 το 2001 και το Civic το 2006 για το ‘Red Dot: Best of the Best’ και το European Accord Tourer το 2008 και το Insight το 2009 για το ‘Red Dot’.

Με το μότο, ‘Αναζητώντας την καλή σχεδίαση και τη δημιουργικότητα’, ο θεσμός Red Dot Design Awards τιμά κορυφαία έργα και projects σχεδιαστών, creative agencies και εταιρειών από όλο τον κόσμο. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από μια έγκριτη Κριτική Επιτροπή την οποία απαρτίζουν πάνω από 40 ειδικοί από όλο τον κόσμο. Η ετήσια διοργάνωση θεωρείται από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς βραβείων παγκοσμίως που τιμούν τη Σχεδιαστική Αριστεία.