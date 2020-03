Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της CUPRA

Ο Wayne Griffiths (Dukinfield, Ηνωμένο Βασίλειο, 1966) διορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CUPRA. Ο Griffiths ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντα του SEAT Executive Vice-President for Sales and Marketing και CUPRA Chief Executive Officer. Η καριέρα του Griffiths συνδέεται στενά με τον Όμιλο Volkswagen, ξεκινώντας το 1989 με την Audi AG στην Ingolstadt. Μετά από δύο χρόνια εργασίας στη SEAT (1991-1993), επέστρεψε στη Γερμανική μάρκα, όπου κατείχε αρκετές ανώτερες θέσεις στο νέο τμήμα πωλήσεων σε διάφορες αγορές. Το 2016 διορίστηκε SEAT Vice-President for Sales and Marketing και τον Ιανουάριο 2019 ανέλαβε τη θέση του CUPRA CEO.

Το διοικητικό σ υμβούλιο της CUPRA ολοκληρώνεται με τον Carsten Isensee, SEAT President and SEAT Executive Vice-President for Finance and IT, Axel Andorff, SEAT Executive Vice-President for Research and Development και Luis Comas, SEAT Vice-President for Legal Affairs and Governance.Ο Griffiths ξεκινάει τα νέα του καθήκοντα ως ανώτατο στέλεχος της μάρκας μετά τα εγκαίνια της νέας έδρας της μάρκας, του CUPRA Garage και την ανακοίνωση της προϊοντικής πολιτικής της, με στόχο την επίτευξη κύκλου εργασιών ενός δισεκατομμυρίου ευρώ όταν θα είναι διαθέσιμη η πλήρης γκάμα μοντέλων. Με τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων, η CUPRA διαθέτει αρκετό χώρο για να φιλοξενήσει μέχρι 200 ​​επαγγελματίες. Εκτός από το άνοιγμα των νέων κεντρικών της γραφείων, ένα κτίριο οικολογικής απόδοσης 2.400 τετραγωνικών μέτρων, του οποίου η σχεδίαση θυμίζει αγωνιστικό ιστιοφόρο, η μάρκα αναδιαμορφώνει το εργαστήρι των αγωνιστικών της αυτοκινήτων, το CUPRA Racing Factory.