Κορυφαία διάκριση για τον πρόεδρο της Hyundai 

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Hyundai Motor κ. Mong-Koo Chung εντάσσεται στο Automotive Hall of Fame, λαμβάνοντας την κορυφαία διάκριση του κλάδου, για το 2020. Ο οργανισμός τιμά κάθε χρόνο τους ανθρώπους που έχουν σε μεγάλο βαθμό συμβάλει στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας με ένα από τα εξής πέντε βραβεία : το Hall of Fame Induction, το Industry Leader, το Distinguised Service Citation, το Mobility Innovator και το Young Leadership & Excellence Award. Ο κ. Chung είναι ο πρώτος Κορεάτης που βραβεύεται από το Automotive Hall of Fame, το οποίο ιδρύθηκε το 1939 και έχει τιμήσει περίπου 800 επιχειρησιακούς ηγέτες παγκοσμίως. Το Hall of Fame Induction αναγνωρίζεται ως το πιο διάσημο και τιμητικό βραβείο στον κλάδο. Η Τελετή Απονομής για το 2020 θα πραγματοποιηθεί στο Detroit στο MGM Grand Ballroom στις 23 Ιουλίου 2020.