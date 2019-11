Ποια μοντέλα παρουσιάζει η SEAT στην έκθεση «Αυτοκίνηση Anytime 2019» 

Η SEAT Τεχνοκάρ συμμετέχει και φέτος στην Έκθεση Αυτοκινήτου «Αυτοκίνηση Anytime 2019» που θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας (πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) από το Σάββατο 09 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019.



Οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορούν να δουν από κοντά όλη τη γκάμα μοντέλων SEAT στο περίπτερο Νο11:

Tο δημοφιλές Ibiza στην έκδοση 1.0 TGI 90hp Style Plus και 1.0 TSI 115hp FR Plus

Το μοναδικό crossover που κινείται με CNG Arona 1.0 TGI 90hp Style Plus, καθώς και τις εκδόσεις Arona 1.5 TSI EVO 150hp FR και 1.0 TSI 115hp Xcellence

To δυναμικό Leon 1.5 TSI 150hp ACT FR Plus καθώς και το Leon 1.5 TGI 130hp Style DSG Sportourer

To αξιόπιστο Ateca 1.6 TDI 115hp Style Ecomotive

To ευρύχωρο και πρακτικό Tarraco 1.5 TSI 150hp Style

Στον εξωτερικό χώρο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί και φέτος το καθιερωμένο Test Drive, όπου οι φίλοι της SEAT θα έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν το Ibiza 1.0 TGI 90hp Style Plus, το Arona 1.0 TSI 115hp Xcellence DSG, το Ateca 1.6 TDI 115hp Style DSG Ecomotive και το Tarraco 1.5 TSI 150hp ACT Style.

Βαγγέλης Γκούμας