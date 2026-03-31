Παναθηναίκός – Ολυμπιακός: φασαρία για λόγους ...παράδοσης

Η φετινή σεζόν του μπασκετ είναι πιθανώς, η πιο έντονη όλων των εποχών

Το ντέρμπι του μπάσκετ μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού αποδείχτηκε επεισοδιακό, παρά το γεγονός ότι ήταν παντελώς αδιάφορο βαθμολογικά. Και πολλοί απόρησαν με την ένταση που δημιουργήθηκε, καθώς θεωρούσαν ότι θα θυμίζει κάτι σαν ...φιλικό

Ίσως να μην έχουν μελετήσει την ιστορία, το παρελθόν και το παρόν των δύο ομάδων.

Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κέντρικ Ναν πρωταγωνίστησαν στις αψιμαχίες / Φωτογραφία INTIME - ΝΙΚΟΣ ΒΗΧΟΣ

Οι «πράσινοι» και οι «ερυθρόλευκοι» δε χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη αφορμή για να τσακωθούν. Αρκεί η συνύπαρξη στους στο τερέν (στη συγκεκριμένη περίπτωση στο glass floor του ΟΑΚΑ) και το μόνο σίγουρο είναι ότι τα αίματα θα ανάψουν.

Διαπληκτισμοί, χυδαία συνθήματα, συμπλοκές, αναρτήσεις, δηλώσεις γεμάτες υπονοούμενα, αλλά και ευθείες κατηγορίες. Αυτά και άλλα πολλά είχε το μενού για ένα παιχνίδι του οποίου το τελικό αποτέλεσμα δεν επηρέασε τίποτα.

Και όμως...το διακύβευμα ήταν σημαντικό.

Οι έμπειροι περί τα αθλητικά ήταν σίγουροι ότι θα γινόταν ελαφρώς «χαμός». Γιατί και οι δύο ήθελαν να επιβάλουν τον δικό τους «νόμο». Να πάρουν τον αέρα του αντιπάλου. Όχι για το χτεσινό αλλά για τα επόμενα παιχνίδια. Για τους τελικούς του πρωταθλήματος, και πολύ περισσότερο για την Ευρωλίγκα.

Και το ερώτημα που κυριαρχεί είναι το εξής: Σε ποια περίπτωση θα ζήσουμε τις «μεγαλύτερες» στιγμές; Αν συναντηθούν στο Final 4 σε ΕΝΑ και μόνο παιχνίδι που θα κρίνει τα πάντα ή αν διασταυρωθούν στα play-off, εκεί όπου οι αγώνες μπορεί να φτάσουν συνολικά τους ΠΕΝΤΕ;

Δεν είναι εύκολη η απάντηση.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι τους επόμενους δύο μήνες, δεν πρόκειται να βαρεθούμε με τίποτα.

