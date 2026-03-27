Στις 21:00 στο Φάληρο, το νέο ξεκίνημα της Εθνικής

Ο Γιοβάνοβιτς και οι διεθνείς του, σε ένα δυνατό φιλικό

Μπορεί η προσπάθεια της «γαλανόλευκης» για πρόκριση στο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, να μην στέφθηκε με επιτυχία, ύστερα από τον οδυνηρό αποκλεισμό του περασμένου φθινοπώρου, αλλά ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής, θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει παίκτες και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει του Nations League.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε αρκετά νέα πρόσωπα / Φωτογραφία Intime - Αλέξανδρος Μαρόπουλος

Οι φιλικοί αγώνες με Παραγουάη και Ουγγαρία, αποτελούν, μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να πάρουν χρόνο συμμετοχής, αρκετά νέα πρόσωπα, όπως οι Σωτήρης Κοντούρης και Αντώνης Τσιφτσής, αλλά και να φτιαχτεί καλύτερη «χημεία», ανάμεσα στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών που καθιερώθηκε επί Γιοβάνοβιτς.

Το σημερινό παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 21:00 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Alpha TV, θα φέρει αντιμέτωπη με την Εθνική μας, την παραγουάη, μία ομάδα η οποία έχει προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα βρεθεί στον 4ο Όμιλο, μαζί με ΗΠΑ, Αυστραλία και μία ακόμα ομάδα που θα προκύψει από τη διαδικασία των μπαράζ.

Αναλυτικά, οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Σέρβος τεχνικός: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη.

Οι επόμενοι επίσημοι αγώνες, για την Εθνκή μας, θα γίνουν μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου του 2026 στο παλίσιο του Nations League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελλάδα θα συμμετάσχει στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, και θα βρει απέναντί της, τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία.

Παράλλληλα, είχαμε «τέλος εποχής» για τον Πέτρο Μάνταλο, καθώς ο έμπειρος χαφ της ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει την καριέρα του στην Εθνική Ελάδας, και αφοσιώνεται αποκλειστικά στον Σύλλογό του.

Ο Πέτρος Μάνταλος ολοκλήρωσε την καριέρα του με την Εθνική / Φωτογραφία Intime - Αλέξανδρος Μαρόπουλος

Με αφορμή αυτήν την εξέλιξη, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, δήλωσε: ««Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου κύκλου των παιχνιδιών μάς ενημέρωσε πως επιθυμούσε να σταματήσει από την Εθνική. Μιλήσαμε μαζί του, μίλησα κι εγώ μαζί του. Ήταν πολύ ειλικρινής, μπορούσα να καταλάβω πλήρως το σκεπτικό του. Ήταν πολύ χρήσιμος και ως ποδοσφαιριστής και με την παρουσία του στα αποδυτήρια. Γιατί είναι από τους πιο έμπειρους, σίγουρα θα μας λείψει ο Πέτρος. Ένας παίκτης που έχει προσφέρει για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του στην Εθνική.”

