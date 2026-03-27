27.03.26 , 17:10 Aνησυχία για το αν θα έρθει το Άγιο Φως στην Αθήνα λόγω του πολέμου
27.03.26 , 17:00 Ένας «άλλος» Μυστικός Δείπνος
27.03.26 , 16:54 Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου: Οι 5 παραστάσεις που προλαβαίνεις να δεις
27.03.26 , 16:33 Γιώργος Κοτσιμπός: Για 13η φορά στα ρεκόρ Γκίνες για τις κάμψεις του!
27.03.26 , 16:16 Τραμπ: Υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τους ομογενείς για την 25η Μαρτίου
27.03.26 , 16:16 Βούλγαρη: «Μετά το παιδί επαναπροσδιορίζεις τη σχέση με τον σύντροφό σου»
27.03.26 , 16:15 Συγκλονίζει ο συνθέτης Ανδρέας Λάμπρου: «Η ζωή μου ήταν ένα "Truman Show"»
27.03.26 , 16:10 Γυναίκες στα χακί:To μήνυμα αρχιλοχία για την εθελοντική στράτευση γυναικών
27.03.26 , 15:56 Στις 21:00 στο Φάληρο, το νέο ξεκίνημα της Εθνικής
27.03.26 , 15:50 Νέα εταιρεία από τη United Group με έδρα στην Ελλάδα
27.03.26 , 15:46 Το Club του 1%: Πρεμιέρα στο Star με τον Πέτρο Πολυχρονίδη
27.03.26 , 15:19 Το Lingo έρχεται στο Star: Κάνει πρεμιέρα με τον Νίκο Μουτσινά!
27.03.26 , 15:16 Το Club του 1%: Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από τη μεγάλη πρεμιέρα!
27.03.26 , 15:12 «Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
27.03.26 , 15:09 Stars System: Η Πανσέληνος μας γεμίζει με προσδοκίες
«Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
Τι καιρό θα κάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα
Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
Τατιάνα Στεφανίδου: Για shopping στην Κηφισιά με casual εμφάνιση
Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας
Περισσότερα

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
Ο Γιοβάνοβιτς και οι διεθνείς του, σε ένα δυνατό φιλικό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί η προσπάθεια της «γαλανόλευκης» για πρόκριση στο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, να μην στέφθηκε με επιτυχία, ύστερα από τον οδυνηρό αποκλεισμό του περασμένου φθινοπώρου, αλλά ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής, θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει παίκτες και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει του Nations League. 

Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε αρκετά νέα πρόσωπα / Φωτογραφία Intime - Αλέξανδρος Μαρόπουλος

Οι φιλικοί αγώνες με Παραγουάη και Ουγγαρία, αποτελούν, μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να πάρουν χρόνο συμμετοχής, αρκετά νέα πρόσωπα, όπως οι  Σωτήρης Κοντούρης και Αντώνης Τσιφτσής, αλλά και να φτιαχτεί καλύτερη «χημεία», ανάμεσα στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών που καθιερώθηκε επί Γιοβάνοβιτς.

Το σημερινό παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 21:00 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Alpha TV, θα φέρει αντιμέτωπη με την Εθνική μας, την παραγουάη, μία ομάδα η οποία έχει προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα βρεθεί στον 4ο Όμιλο, μαζί με ΗΠΑ, Αυστραλία και μία ακόμα ομάδα που θα προκύψει από τη διαδικασία των μπαράζ. 

Αναλυτικά, οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Σέρβος τεχνικός: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη.

Οι επόμενοι επίσημοι αγώνες, για την Εθνκή μας, θα γίνουν μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου του 2026 στο παλίσιο του Nations League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελλάδα θα συμμετάσχει στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, και θα βρει απέναντί της, τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. 

Παράλλληλα, είχαμε «τέλος εποχής» για τον Πέτρο Μάνταλο, καθώς ο έμπειρος χαφ της ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει την καριέρα του στην Εθνική Ελάδας, και αφοσιώνεται αποκλειστικά στον Σύλλογό του. 

Πέτρος Μάνταλος

Ο Πέτρος Μάνταλος ολοκλήρωσε την καριέρα του με την Εθνική / Φωτογραφία Intime - Αλέξανδρος Μαρόπουλος

Με αφορμή αυτήν την εξέλιξη, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, δήλωσε: ««Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου κύκλου των παιχνιδιών μάς ενημέρωσε πως επιθυμούσε να σταματήσει από την Εθνική. Μιλήσαμε μαζί του, μίλησα κι εγώ μαζί του. Ήταν πολύ ειλικρινής, μπορούσα να καταλάβω πλήρως το σκεπτικό του. Ήταν πολύ χρήσιμος και ως ποδοσφαιριστής και με την παρουσία του στα αποδυτήρια. Γιατί είναι από τους πιο έμπειρους, σίγουρα θα μας λείψει ο Πέτρος. Ένας παίκτης που έχει προσφέρει για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του στην Εθνική.”
 

 

