Θοδωρής Ζαγοράκης: Σπάνια εμφάνιση σε βραδινή έξοδο - Τι κάνει σήμερα

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Θοδωρή Ζαγοράκη, σε σπάνια βραδινή έξοδο. Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου (Euro 2004), δραστηριοποιείται ενεργά στην πολιτική από το 2014, ενώ είναι σύζυγος και πατέρας δύο παιδιών.

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης σήμερα / Φωτογραφία: NDP

Το βιογραφικό του Θοδωρή Ζαγοράκη

Γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1971 στη Λυδία Καβάλας, είναι 54 χρόνων, ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού και ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @theodoroszagorakis

Αγάπησε το ποδόσφαιρο από πολύ νεαρή ηλικία. Η αθλητική του καριέρα ξεκίνησε από τη Δόξα Λυδίας, ενώ το 1988 κλήθηκε στη μικτή της ΕΠΣ Καβάλας, με την οποία κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα στις 24 Αυγούστου 1988. Έπειτα πήρε μεταγραφή για την Καβάλα αγωνιζόμενος στη Β' και Γ' Εθνική κατηγορία. Το ντεμπούτο του στην Α' εθνική ήρθε το 1992, όταν σε ηλικία 21 χρόνων ο Θοδωρής Ζαγοράκης φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ

Όσον αφορά στη διεθνή του καριέρα, τον Ιανουάριο του 1998 ταξίδεψε στην Αγγλία για να αγωνιστεί στην Πρέμιερ Λιγκ με τη Λέστερ. Ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Λιγκ Καπ Αγγλίας, αν και δεν αγωνίστηκε στον τελικό. Το 2000 επέστρεψε στην Ελλάδα φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης ήταν ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, η οποία κατέκτησε το Euro 2004 στην Πορτογαλία. Συμμετείχε ως βασικός παίκτης και στους έξι αγώνες που έδωσε η ελληνική ομάδα, ενώ ανακηρύχθηκε και πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, στην κορυφαία του στιγμή με τη γαλανόλευκη φανέλα.Η επιτυχία της Ελλάδας το 2004 του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Καμπιονάτο με την Μπολόνια, στην οποία παρέμεινε για έναν χρόνο και υπήρξε βασικό της στέλεχος

Το 2005 επέστρεψε στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ, στον οποίο και έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Συγκεκριμένα, η τελευταία του εμφάνιση του Θοδωρή Ζαγοράκη έλαβε χώρα στον Αύγουστο του 2007, όταν και πραγματοποιήθηκε φιλικός αγώνας στο γήπεδο της Τούμπας, με αντίπαλο την Ισπανία. Εκεί, ο Θοδωρής Ζαγοράκης τιμήθηκε για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του στην εθνική ομάδα

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης τιμάται για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του στην εθνική ομάδα (2007) / Φωτογραφία: Eurokinissi

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης διετέλεσε επίσης πρόεδρος της ιστορικής και δημοφιλούς ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από το 2007 έως 2012

Στις 27 Μαρτίου 2021 εξελέγη πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), κερδίζοντας τις εκλογές, όμως μόλις 5 μήνες από την εκλογή του, δηλαδή, τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους, δήλωσε την παραίτησή του, επικαλώντας προσωπικούς λόγους

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στην ενασχόλησή του με την πολιτική, ο Θοδωρής Ζαγοράκης εξελέγη ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές του 2014 και του 2019. Διεγράφη από την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για έναν χρόνο, ενώ ακολούθησε η επανένταξή του το 2021, έπειτα από συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλος, στις ευρωεκλογές του 2024, ήταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, αλλά δεν εξελέγη

Το 2024, 20 χρόνια μετά την επιτυχία του Εuro 2004, ο Θοδωρής Ζαγοράκης κυκλοφόρησε βιβλίο με την αυτοβιογραφία του, με τίτλο «Αρχηγός – Η δική μου αλήθεια», από τις Εκδόσεις Πεδίο – Ελληνικά Γράμματα

Είναι ενεργό μέλος της ομάδας των παλαιμάχων διεθνών ποδοσφαιριστών που κατέκτησαν το Euro 2004 με την Ελλάδα, «Legends 2004», η οποία συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού για προγράμματα όπως «Αγόρια – Κορίτσια Πρεσβευτές Ποδοσφαίρου», διοργανώνοντας φιλικούς αγώνες

Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, ο Θοδωρής Ζαγοράκης, το 2006, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο Ιωάννα Λίλη, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Μαρία (2007) και τον Γιάννη (2010).

Εuro 2004: Όταν η Ελλάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης με αρχηγό τον Θοδωρή Ζαγοράκη

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης πριν από λίγες ημέρες δημοσίευσε στο προσωπικό του προφίλ ένα συγκινητικό ποστ για το euro 2004 και τη νίκη της Ελλάδας, λέγοντας ότι: «Ο τελικός της (δικής μας) 4ης Ιουλίου, σαν σήμερα πριν από είκοσι χρόνια στα γήπεδα της Πορτογαλίας, επιμένω πως ήταν ένας ύμνος στην ταπεινότητα, στην εργατική ηθική και στο απρόοπτο. Ζώντας ξανά και ξανά "το θαύμα της Πορτογαλίας" πολλές φορές επιχειρώ να δώσω μια λογική εξήγηση για το πως συνέβη, ωστόσο ακόμα και τώρα αδυνατώ να το συνειδητοποιήσω, μοιάζει σαν ψέμα: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης!

Αυτό που ξέρω και το έχω πει πολλές φορές είναι πως όλες οι θυσίες, οι προπονήσεις και οι προσπάθειες άξιζαν τον κόπο. Δεν πρέπει να φοβάσαι να ονειρεύεσαι πολύ, γιατί τα μεγάλα όνειρα φέρνουν μεγάλες νίκες. Άλλωστε, η ιστορία γράφεται από τους τολμηρούς. Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε την τελευταία "ηρωική", απ’ όλες τις απόψεις, ενέργεια του τελικού να την κάνω εγώ, με το χρονόμετρο να χαϊδεύει το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μεργκ σφυρίζει. Σκοτάδι!

"Έπεσαν οι διακόπτες", σβήσανε τα φώτα. Αυτομάτως, έπρεπε να συνειδητοποιήσω ότι είχαμε πετύχει το ακατόρθωτο, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Κι όμως, ήμασταν Πρωταθλητές Ευρώπης! Βλέποντας μετά από χρόνια ξανά και ξανά τις τελευταίες στιγμές του τελικού συνειδητοποίησα πως μου είχε μείνει για μέρες κολλημένο στο πρόσωπό μου το χαμόγελο της ευτυχίας. Η κάμερα με "πιάνει" με το που ακούγεται το σφύριγμα της λήξης. Η στιγμή του αρχηγού».