Θοδωρής Ζαγοράκης: Σπάνια εμφάνιση σε βραδινή έξοδο - Τι κάνει σήμερα

Το βιογραφικό του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή

24.03.26 , 10:51 Μάρκος Σεφερλής: «Χαίρομαι που αυτό που κάνω έχει αποδοχή»
24.03.26 , 10:38 Σελήνη στους Διδύμους: Πώς θα είναι η μέρα σήμερα για τα 12 ζώδια;
24.03.26 , 10:36 Εκπαιδευτήρια σε Αττική, Χανιά, Ιωάννινα έδιναν πλαστά πτυχία - 6 συλλήψεις
24.03.26 , 10:34 Εβελίνα Νικόλιζα: Ο θυμός για τη μητέρα της και οι ακραίες δίαιτες
24.03.26 , 10:31 Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα ΜΜΜ
24.03.26 , 10:27 Ιωάννα Τούνη: Το λαχανικό που επέλεξε είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη
24.03.26 , 10:15 Ράντου: «Ντρέπομαι να δω την εικόνα μου στις επαναλήψεις. Βασανίζομαι»
24.03.26 , 10:06 Οδ. Σταμούλης: «Αυτά που μου έχουν συμβεί είναι πέρα από την κατανόησή μου»
24.03.26 , 09:44 Μαριάννα Πουρέγκα: Η ιατρική, το Taekwondo και το «Μια νύχτα μόνο»
24.03.26 , 09:36 Θοδωρής Ζαγοράκης: Σπάνια εμφάνιση σε βραδινή έξοδο - Τι κάνει σήμερα
24.03.26 , 09:32 Ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ από Ιράν και Χεζμπολάχ
24.03.26 , 09:32 Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
24.03.26 , 09:31 Ελένη Χατζίδου: «Έχω μια βαθιά στενοχώρια»
24.03.26 , 09:05 Yamaha: Τι θα μας δείξει στην έκθεση μοτοσυκλέτας 2026
24.03.26 , 09:03 Η Επανάσταση του 1821: Όλα τα σημαντικά γεγονότα με εικόνες
Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»
Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
MasterChef: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Εξαρτάται από τον Θεό αν θα μεγαλώσει η οικογένεια»
Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»
Οικονομάκου: Μας δείχνει την κόρη της, Σιέννα, στο δωμάτιο του γιου της
Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
MasterChef - Mystery Box: Ποιος είχε την καλύτερη vegan προσπάθεια;
Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
MasterChef: Αυτή η μπριγάδα κέρδισε το Mystery Box και είναι ασφαλής
Περισσότερα

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
Η παρουσίαση του βιβλίου του Θοδωρή Ζαγοράκη, «Αρχηγός – Η δική μου αλήθεια»: / Βίντεο: ΕΡΤ
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Θοδωρή Ζαγοράκη, σε σπάνια βραδινή έξοδο. Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου (Euro 2004), δραστηριοποιείται ενεργά στην πολιτική από το 2014, ενώ είναι σύζυγος και πατέρας δύο παιδιών.

Στο χειρουργείο ο Θοδωρής Ζαγοράκης: Οι φωτογραφίες από το νοσοκομείο

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης σήμερα / Φωτογραφία: NDP

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης σήμερα / Φωτογραφία: NDP

Το βιογραφικό του Θοδωρή Ζαγοράκη

  • Γεννήθηκε στις  27 Οκτωβρίου του 1971 στη Λυδία Καβάλας, είναι 54 χρόνων, ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού και ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @theodoroszagorakis

  • Αγάπησε το ποδόσφαιρο από πολύ νεαρή ηλικία. Η αθλητική του καριέρα ξεκίνησε από τη Δόξα Λυδίας, ενώ το 1988 κλήθηκε στη μικτή της ΕΠΣ Καβάλας, με την οποία κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα στις 24 Αυγούστου 1988. Έπειτα πήρε μεταγραφή για την Καβάλα αγωνιζόμενος στη Β' και Γ' Εθνική κατηγορία. Το ντεμπούτο του στην Α' εθνική ήρθε το 1992, όταν σε ηλικία 21 χρόνων ο Θοδωρής Ζαγοράκης φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ

 

 

  • Όσον αφορά στη διεθνή του καριέρα, τον Ιανουάριο του 1998 ταξίδεψε στην Αγγλία για να αγωνιστεί στην Πρέμιερ Λιγκ με τη Λέστερ. Ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Λιγκ Καπ Αγγλίας, αν και δεν αγωνίστηκε στον τελικό. Το 2000 επέστρεψε στην Ελλάδα φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ

  • Ο Θοδωρής Ζαγοράκης ήταν ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, η οποία κατέκτησε το Euro 2004 στην Πορτογαλία. Συμμετείχε ως βασικός παίκτης και στους έξι αγώνες που έδωσε η ελληνική ομάδα, ενώ ανακηρύχθηκε και πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, στην κορυφαία του στιγμή με τη γαλανόλευκη φανέλα.Η επιτυχία της Ελλάδας το 2004 του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Καμπιονάτο με την Μπολόνια, στην οποία παρέμεινε για έναν χρόνο και υπήρξε βασικό της στέλεχος

«Αθήνα 20 χρόνια μετά»: Η εντυπωσιακή γιορτή στο Καλλιμάρμαρο - Φωτογραφίες

  • Το 2005 επέστρεψε στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ, στον οποίο και έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Συγκεκριμένα, η τελευταία του εμφάνιση του Θοδωρή Ζαγοράκη έλαβε χώρα στον Αύγουστο του 2007, όταν και πραγματοποιήθηκε φιλικός αγώνας στο γήπεδο της Τούμπας, με αντίπαλο την Ισπανία. Εκεί, ο Θοδωρής Ζαγοράκης τιμήθηκε για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του στην εθνική ομάδα

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης τιμάται για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του στην εθνική ομάδα (2007) / Φωτογραφία: Eurokinissi

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης τιμάται για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του στην εθνική ομάδα (2007) / Φωτογραφία: Eurokinissi

  • Ο Θοδωρής Ζαγοράκης διετέλεσε επίσης πρόεδρος της ιστορικής και δημοφιλούς ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από το 2007 έως 2012

  • Στις 27 Μαρτίου 2021 εξελέγη πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), κερδίζοντας τις εκλογές, όμως μόλις 5 μήνες από την εκλογή του, δηλαδή, τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους, δήλωσε την παραίτησή του, επικαλώντας προσωπικούς λόγους

  • Επιπρόσθετα, όσον αφορά στην ενασχόλησή του με την πολιτική, ο Θοδωρής Ζαγοράκης εξελέγη ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές του 2014 και του 2019. Διεγράφη από την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για έναν χρόνο, ενώ ακολούθησε η επανένταξή του το 2021, έπειτα από συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλος, στις ευρωεκλογές του 2024, ήταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, αλλά δεν εξελέγη

  • Το 2024, 20 χρόνια μετά την επιτυχία του Εuro 2004, ο Θοδωρής Ζαγοράκης κυκλοφόρησε βιβλίο με την αυτοβιογραφία του, με τίτλο «Αρχηγός – Η δική μου αλήθεια», από τις Εκδόσεις Πεδίο – Ελληνικά Γράμματα

  • Είναι ενεργό μέλος της ομάδας των παλαιμάχων διεθνών ποδοσφαιριστών που κατέκτησαν το Euro 2004 με την Ελλάδα, «Legends 2004», η οποία συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού για προγράμματα όπως «Αγόρια – Κορίτσια Πρεσβευτές Ποδοσφαίρου», διοργανώνοντας φιλικούς αγώνες

  • Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, ο Θοδωρής Ζαγοράκης, το 2006, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο Ιωάννα Λίλη, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Μαρία (2007) και τον Γιάννη (2010).

 

 

Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους

Εuro 2004: Όταν η Ελλάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης με αρχηγό τον Θοδωρή Ζαγοράκη

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης πριν από λίγες ημέρες δημοσίευσε στο προσωπικό του προφίλ ένα συγκινητικό ποστ για το euro 2004 και τη νίκη της Ελλάδας, λέγοντας ότι: «Ο τελικός της (δικής μας) 4ης Ιουλίου, σαν σήμερα πριν από είκοσι χρόνια στα γήπεδα της Πορτογαλίας, επιμένω πως ήταν ένας ύμνος στην ταπεινότητα, στην εργατική ηθική και στο απρόοπτο. Ζώντας ξανά και ξανά "το θαύμα της Πορτογαλίας" πολλές φορές επιχειρώ να δώσω μια λογική εξήγηση για το πως συνέβη, ωστόσο ακόμα και τώρα αδυνατώ να το συνειδητοποιήσω, μοιάζει σαν ψέμα: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης!

Αυτό που ξέρω και το έχω πει πολλές φορές είναι πως όλες οι θυσίες, οι προπονήσεις και οι προσπάθειες άξιζαν τον κόπο. Δεν πρέπει να φοβάσαι να ονειρεύεσαι πολύ, γιατί τα μεγάλα όνειρα φέρνουν μεγάλες νίκες. Άλλωστε, η ιστορία γράφεται από τους τολμηρούς. Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε την τελευταία "ηρωική", απ’ όλες τις απόψεις, ενέργεια του τελικού να την κάνω εγώ, με το χρονόμετρο να χαϊδεύει το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μεργκ σφυρίζει. Σκοτάδι!

"Έπεσαν οι διακόπτες", σβήσανε τα φώτα. Αυτομάτως, έπρεπε να συνειδητοποιήσω ότι είχαμε πετύχει το ακατόρθωτο, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Κι όμως, ήμασταν Πρωταθλητές Ευρώπης! Βλέποντας μετά από χρόνια ξανά και ξανά τις τελευταίες στιγμές του τελικού συνειδητοποίησα πως μου είχε μείνει για μέρες κολλημένο στο πρόσωπό μου το χαμόγελο της ευτυχίας. Η κάμερα με "πιάνει" με το που ακούγεται το σφύριγμα της λήξης. Η στιγμή του αρχηγού».

 

 

