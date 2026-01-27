Australian Open: Σαμπαλένκα και Ζβέρεφ στα ημιτελικά

Δείτε στιγμιότυπα από τον αγώνα της Αρίνας Σαμπαλένκα

Το Αυστραλιανό Όπεν ένα από τα τέσσερα συνολικά τουρνουά Γκραν Σλαμ στο επαγγελματικό τένις, συνεχίζεται με τα φαβορί να προχωρούν απτόητα στη Μελβούρνη.

Η Λευκορωσίδα επαγγελματίας τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα που έχει φτάσει μέχρι και το Νο. 1 του κόσμου, νίκησε τη 18χρονη Αμερικανίδας Ίβα Γιόβιτς (Νο.63) με 6-0 και 6-3 και έγινε η πρώτη τενίστρια που προκρίνεται στα ημιτελικά του Australian Open. Τώρα θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα Κόκο Γκοφ – Ελίνα Σβιτόλινα.

Η Κόκο Γκοφ/ φωτογραφία από apimages

Η Σαμπαλένκα θα διεκδικήσει τον πέμπτο της τίτλο και τρίτο στη Μελβούρνη.

O Σάσα Ζβέρεφ/ φωτογραφία από apimages

Στα ημιτελικά πρώτος πέρασε ο Σάσα Ζβέρεφ καθώς επικράτησε του 20χρονου Αμερικανού Λέρνερ Τιεν με 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3).

O Κάρλος Αλκαράθ/ φωτογραφία από apimages

Επόμενος αντίπαλος του Σέρβου τενίστα θα είναι είτε ο Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία, Νο.1) είτε ο Άλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία, Νο.6), όποιος δηλαδή καταφέρει να νικήσει στον αγώνα.

