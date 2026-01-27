Australian Open: Σαμπαλένκα και Ζβέρεφ στα ημιτελικά

Το Αυστραλιανό Όπεν ένα από τα τέσσερα συνολικά τουρνουά Γκραν Σλαμ στο επαγγελματικό τένις, συνεχίζεται με τα φαβορί να προχωρούν απτόητα στη Μελβούρνη.
Η Λευκορωσίδα επαγγελματίας τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα που έχει φτάσει μέχρι και το Νο. 1 του κόσμου, νίκησε τη 18χρονη Αμερικανίδας Ίβα Γιόβιτς (Νο.63) με 6-0 και 6-3 και έγινε η πρώτη τενίστρια που προκρίνεται στα ημιτελικά του Australian Open. Τώρα θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα Κόκο Γκοφ – Ελίνα Σβιτόλινα.
Η Σαμπαλένκα θα διεκδικήσει τον πέμπτο της τίτλο και τρίτο στη Μελβούρνη.
Στα ημιτελικά πρώτος πέρασε ο Σάσα Ζβέρεφ καθώς επικράτησε του 20χρονου Αμερικανού Λέρνερ Τιεν με 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3).
Επόμενος αντίπαλος του Σέρβου τενίστα θα είναι είτε ο Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία, Νο.1) είτε ο Άλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία, Νο.6), όποιος δηλαδή καταφέρει να νικήσει στον αγώνα.