Australian Open: Σαμπαλένκα και Ζβέρεφ στα ημιτελικά

Ποιους θα αντιμετωπίσουν οι αθλητές στην επόμενη φάση;

Επιμέλεια STAR.GR
Αθλητικα
Δείτε στιγμιότυπα από τον αγώνα της Αρίνας Σαμπαλένκα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Αυστραλιανό Όπεν  ένα από τα τέσσερα συνολικά τουρνουά Γκραν Σλαμ στο επαγγελματικό τένις, συνεχίζεται με τα φαβορί να προχωρούν απτόητα στη Μελβούρνη.

Ραφαήλ Παγώνης: Ο 13χρονος που κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης στο τένις

Australian Open: Σαμπαλένκα και Ζβέρεφ στα ημιτελικά

Η Λευκορωσίδα επαγγελματίας τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα που έχει φτάσει μέχρι και το Νο. 1 του κόσμου, νίκησε τη 18χρονη Αμερικανίδας Ίβα Γιόβιτς (Νο.63) με 6-0 και 6-3 και έγινε η πρώτη τενίστρια που προκρίνεται στα ημιτελικά του Australian Open. Τώρα θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα Κόκο Γκοφ –  Ελίνα Σβιτόλινα.

Η Κόκο Γκοφ/ φωτογραφία από apimages

Η Κόκο Γκοφ/ φωτογραφία από apimages

Η Σαμπαλένκα θα διεκδικήσει τον πέμπτο της τίτλο και τρίτο στη Μελβούρνη.

O Σάσα Ζβέρεφ/ φωτογραφία από apimages 

O Σάσα Ζβέρεφ/ φωτογραφία από apimages 

Στα ημιτελικά πρώτος πέρασε ο Σάσα Ζβέρεφ καθώς επικράτησε του 20χρονου Αμερικανού Λέρνερ Τιεν με 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3).

O Κάρλος Αλκαράθ/ φωτογραφία από apimages 

O Κάρλος Αλκαράθ/ φωτογραφία από apimages 

Επόμενος αντίπαλος του Σέρβου τενίστα θα είναι είτε ο Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία, Νο.1) είτε ο Άλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία, Νο.6), όποιος δηλαδή καταφέρει να νικήσει στον αγώνα. 
 

