AEK - Σάμροκ Ρόβερς 1-1: Πλήρωσε την αστοχία της στην επίθεση η Ένωση

Ισόπαλη 1-1 αναδείχτηκε η ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η Ένωση βρέθηκε πίσω στο σκορ από πέναλτι του Μπερκ στο 21', πάλεψε για την ανατροπή, αλλά της έλειπε η ουσία και εν τέλει ισοφάριση παρομοίως με τον Γιόβιτς στο 89', με τον Ισπανό διαιτητή Μουνουέρα, να εκνευρίζει τον κόσμο με την ανοχή του στο σκληρό παιχνίδι των φιλοξενούμενων. Στο τέλος μάλιστα αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο της ομάδας του "Δικέφαλου" αετού.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο sportdog.gr