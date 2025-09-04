Σαμπαλένκα- Φραγκούλης: Στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στη Μύκονο

Το ζευγάρι έκανε βόλτες με σκάφος

H Σαμπαλένκα πριν από έναν χρόνο ήταν η νικήτρια του διαγωνισμού τένις/ βίντεο από ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις διακοπές της στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα στη Μύκονο, συνεχίζει να κάνει η κορυφαία τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα.

Στη θάλασσα η Σαμπαλένκα με τον Έλληνα σύντροφό της

Σαμπαλένκα και Φραγκούλης απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο/ φωτογραφία από NDP/ φωτογράφος: Νίκος Ζότος 

Σαμπαλένκα και Φραγκούλης απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο/ φωτογραφία από NDP/ φωτογράφος: Νίκος Ζότος 

Η Λευκορωσίδα επαγγελματίας τενίστρια και έχει φτάσει το Νο. 1 του κόσμου βρίσκεται στο Νησί των Ανέμων από τα τέλη Ιουλίου τηρώντας αυτό που είχε πει  μετά την ήττα στον τελικό του Roland Garros ότι «θα πάω για τεκίλα στη Μύκονο». 

H Aρίνα Σαμπαλένκα και ο σύντροφός της Γιώργος Φραγκούλης/ φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: Νίκος Ζότος

H Aρίνα Σαμπαλένκα και ο σύντροφός της Γιώργος Φραγκούλης/ φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: Νίκος Ζότος
 

Μαζί της όλη την διάρκεια των διακοπών ήταν ο σύντροφός της Γιώργος Φραγκούλης. Το ζευγάρι έκανε τις βόλτες του με το φουσκωτό κάνοντας “στάση” σε ενδιαφέρουσες παραλίες για βουτιές και χαλάρωση.

Σαμπαλένκα- Φραγκούλης: Στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στη Μύκονο

Η Aρίνα Σαμπαλένκα και Γιώργος Φραγκούλης έκαναν βόλτα με το φουσκωτό/ φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: Νίκος Ζότος 

Ο επιχειρηματίας και η παγκοσμίου φήμης τενίστρια έτρωγαν το πρωινό τους μέσα στο σκάφος και μετά ξεκίναγαν τις μίνι αποδράσεις.

Σαμπαλένκα- Φραγκούλης: Στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στη Μύκονο

Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε σε αρκετά στιγμιότυπα και όπως μπορείτε και εσείς να διαπιστώσετε κοιτώντας τις φωτογραφίες, ήταν ιδιαίτερα τρυφεροί ο ένας με τον άλλον. Ο επιχειρηματίας Ελληνοβραζιλιάνος δημιουργός της Oak Berry, εμφανίστηκε για πρώτη φορά με την τενίστρια   τον Απρίλιο του 2024, και έκτοτε είναι αχώριστοι.

Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
 |
ΑΡΙΝΑ ΣΑΜΠΑΛΕΝΚΑ
