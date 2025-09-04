Σαμπαλένκα- Φραγκούλης: Στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στη Μύκονο

Τις διακοπές της στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα στη Μύκονο, συνεχίζει να κάνει η κορυφαία τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα.
Η Λευκορωσίδα επαγγελματίας τενίστρια και έχει φτάσει το Νο. 1 του κόσμου βρίσκεται στο Νησί των Ανέμων από τα τέλη Ιουλίου τηρώντας αυτό που είχε πει μετά την ήττα στον τελικό του Roland Garros ότι «θα πάω για τεκίλα στη Μύκονο».
Μαζί της όλη την διάρκεια των διακοπών ήταν ο σύντροφός της Γιώργος Φραγκούλης. Το ζευγάρι έκανε τις βόλτες του με το φουσκωτό κάνοντας “στάση” σε ενδιαφέρουσες παραλίες για βουτιές και χαλάρωση.
Ο επιχειρηματίας και η παγκοσμίου φήμης τενίστρια έτρωγαν το πρωινό τους μέσα στο σκάφος και μετά ξεκίναγαν τις μίνι αποδράσεις.
Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε σε αρκετά στιγμιότυπα και όπως μπορείτε και εσείς να διαπιστώσετε κοιτώντας τις φωτογραφίες, ήταν ιδιαίτερα τρυφεροί ο ένας με τον άλλον. Ο επιχειρηματίας Ελληνοβραζιλιάνος δημιουργός της Oak Berry, εμφανίστηκε για πρώτη φορά με την τενίστρια τον Απρίλιο του 2024, και έκτοτε είναι αχώριστοι.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.