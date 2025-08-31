EuroBasket 2025: Σαρωτική η Εθνική κέρδισε τη Γεωργία με 94-53

Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και συνέτριψε τη Γεωργία με 94-53, εξασφαλίζοντας από νωρίς την πρόκριση στους «16» του EuroBasket 2025.

Μετά τις νίκες επί της Ιταλίας και της Κύπρου, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε το 3/3 στη Λεμεσό, στο γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού», έχοντας στη σύνθεσή της και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που οδήγησε την Ελλάδα σε έναν άνετο θρίαμβο.

Η Εθνική μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, με τον Γιάννη να κλέβει την μπάλα και να ανοίγει το σκορ, ενώ οι Μήτογλου, Σλούκας και Ντόρσεϊ βοήθησαν την ομάδα να ξεφύγει γρήγορα, κλείνοντας την 1η περίοδο με 11-22.

Στη 2η περίοδο, η Γεωργία προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά, πλησιάζοντας στους -4, όμως ο εξαιρετικός Ντίνος Μήτογλου (15 πόντοι στο πρώτο ημίχρονο) και ο ασταμάτητος Γιάννης ανέβασαν τη διαφορά στο +14, με το σκορ του ημιχρόνου να διαμορφώνεται στο 29-46.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ελλάδα πάτησε γκάζι. Με τους Παπανικολάου, Μήτογλου και τον «Greek Freak» (27 πόντοι), η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +32, ενώ η 3η περίοδος έκλεισε με 41-69.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, το ματς είχε ήδη κριθεί. Η Εθνική διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με εμφατική νίκη, 94-53, «κλειδώνοντας» την παρουσία της στη φάση των «16».

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι (0/7 σουτ), Μαμουκελασβίλι 14 (5/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/1 βολή), Τζιντζαράτζε 2, Μπουργιανάτζε 2, Σερμαντίνι 11 (5/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Σανάτζε 11 (2), Κορσάντια 8 (5 ριμπάουντ), Πεβάτζε, Σενγκέλια 2, Μπάλντουιν 3 (1/7 σουτ, 5 ασίστ), Οτσχικίτζε

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (1/2 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης 5 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Σλούκας 4 (6 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κατσίβελης 6 (2), Σαμοντούροβ 4, Γ. Αντετοκούνμπο 27 (8/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 8/13 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 17 (3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές).