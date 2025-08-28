Diamond League: Ονειρικό ντεμπούτο και διαμάντι στην Ελίνα Τζένγκο!

Πρώτη στον τελικό της Ζυρίχης με 64.57 μ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Φτιαγμένη από διαμάντι | Η τρομερή Τζένγκο παίρνει τη νίκη στη Ζυρίχη και κατακτά το Diamond League! / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ονειρικό ντεμπούτο σε τελικό Diamond League πραγματοποίησε στο Λέτζιγκρουντ της Ζυρίχης η Ελίνα Τζένγκο.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 «καθάρισε» με το καλημέρα τις αντίπαλές της στέλνοντας το ακόντιο στα 64.57, επίδοση που αποδείχτηκε υπεραρκετή για να την οδηγήσει στη νίκη και σε ένα εκπληκτικό φινάλε στη σειρά αγώνων Diamond League, έχοντας καταγράψει νωρίτερα στη σεζόν δυο εντός και μία εκτός βαθμολογίας νίκες. Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ έδειξε έτοιμη να κάνει πια το μεγάλο βήμα στην καριέρα της σε επίπεδο γυναικών και πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης, στο επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Αυτό είναι το έβδομο διαμάντι που καταλήγει σε ελληνικά χέρια. Τέσσερα έχει στην κατοχή της η Κατερίνα Στεφανίδη, ένα η Νικόλ Κυριακοπούλου (το πρώτο χρονικά) και άλλο ένα ο Μίλτος Τεντόγλου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ελίνα μπήκε στον αγώνα με... άγριες διαθέσεις ρίχνοντας με την πρώτη προσπάθεια 64.57, πολύ κοντά στην καλύτερη φετινή επίδοσή της που είναι 64.90. Καμία από τις υπόλοιπες πέντε του τελικού δεν πλησίασε αυτά τα μέτρα, με την Νοτιοαφρικανή Τζο-Αν Ντι Πλεσί να έπεται με 62.26. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης βολής ακολούθησε η αντίστοιχη των ανδρών, ένα σύστημα διεξαγωγής που επέλεξαν οι διοργανωτές για τις ρίψεις και για τις έξι βολές, καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου

Η δεύτερη βολή της Τζένγκο ήταν 61.81, την ώρα που η Αυστραλή Μακένζι Λιτλ ανέβαινε τρίτη με 61.96. Ακολούθησε από την Ελληνίδα μια προσπάθεια στα 60.24, ενώ η Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος με τα 67.22 φετινό ρεκόρ, βελτιώθηκε ρίχνοντας 62.96, για να προωθηθεί στη δεύτερη θέση.

Η αναμονή για την τέταρτη βολή ήταν μεγάλη και καμία, πλην της ντεφορμέ παγκόσμιας πρωταθλήτριας Χαρούκα Κιταγκούτσι από την Ιαπωνία δεν βελτιώθηκε (6η με 59.72). Η Κολομβιανή Φλορ Ντενίς Ρουίς Ουρτάδο ήταν 5η με τα 60.86 από τη δεύτερη προσπάθεια.

Καμία αλλαγή και με τις πέμπτες βολές με την Ελίνα να ρίχνει 57.71.

Στον τελευταίο γύρο βολών η Κιταγκούτσι έφτασε στα 60.72, αλλά έμεινε έκτη. Η Βιλάγκος, η μοναδική που θα μπορούσε να ρίξει τα μέτρα της Τζένγκο, έμεινε στα 61.89, ενώ η Ελίνα έκλεισε με μια ακόμα βολή που θα κέρδιζε τις υπόλοιπες φιναλίστ, στα 63.53.

Η τελική κατάταξη σε έναν αγώνα που ποιοτικά, βάσει συμμετοχών, ήταν επιπέδου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ήταν Τζένγκο 64.57, Βιλάγκος 61.89, Ντι Πλεσί 62.26, Λιτλ 61.96, Ρουίς Ουρτάδο 60.86, Κιταγκούτσι 60.72

DIAMOND LEAGUE
 |
ΕΛΙΝΑ ΤΖΕΝΓΚΟ
 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
