Ολυμπιακός: Διπλή μεταγραφή από NBA!

Aλλάζει το ρόστερ o... νέος Φουρνιέ!

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες τα νούμερα, που θα έχουν στις φανέλες τους οι παίκτες του. Δεν θα μπορούσε βέβαια να μην πάρει νούμερο και ο Μουσταφά Φαλ, παρότι έχει σοβαρό τραυματισμό, που δεν θα του επιτρέψει να παίξει τη νέα σεζόν. Ο Γάλλος σέντερ τραυματίστηκε στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό και γνωστοποιήθηκε ότι θα μείνει εκτός δράσης για μία σεζόν. Ολοι εύχονται να γυρίσει δυνατός και ει δυνατόν νωρίτερα σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση.

