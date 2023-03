Γνωστός ποδοσφαιριστής παντρεύεται τη γυναίκα που τον κατήγγειλε για βιασμό

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στα ξένα ΜΜΕ η είδηση πως ο Μέισον Γκρίνγκουντ, ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παντρεύεται τη γυναίκα που πριν από λίγους μήνες τον είχα καταγγείλει για βιασμό.

Ο μεσοεπιθετικός μάλιστα, το 2022 είχε προφυλακιστεί καθώς η τότε σύντροφός του τον είχε κατηγορήσει για ξυλοδαρμό και σεξουαλική επίθεση.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿| BREAKING!



Mason Greenwood intends to MARRY his girlfriend, Harriet Robson, after rape charges against him were dropped.



[via @TheSun] ✅🫣#MUFC pic.twitter.com/QHOmFKKytm