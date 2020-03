H UEFA ανέβαλε τους τελικούς του Champions League και του Europa League!

Ο κορωνοϊός σαρώνει την Ευρώπη και παρασύρει στο διάβα του και το ποδόσφαιρο. Μετά την αναβολή του EURO για του χρόνου, η UEFA αποφάσισε σήμερα και την αναβολή των τελικών του Champions League και του Europa League που ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στα τέλη του Μάιου.

Ο τελικός του Champions League ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κωνσταντινούπολης (Ατατούρκ), ενώ ο τελικός του Europa League είχε προγραμματιστεί να γίνει τρεις μέρες νωρίτερα (στις 27 Μαΐου), στο Γκντανσκ της Πολωνίας (Stadion Energa).

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία τόνισε ότι, στην παρούσα φάση δεν έχει παρθεί καμία απόφαση για το πότε θα γίνουν οι αγώνες, αν και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν όσο περνάει ο καιρός.

"Ως αποτέλεσμα της κρίσης του κορωνοϊού στην Ευρώπη η UEFA πήρε σήμερα επίσημα την απόφαση να αναβάλει τους κάτωθι αγώνες, που ήταν αρχικά προγραμματισμένοι να διεξαχθούν τον Μάϊο του 2020:

UEFA Women’s Champions League Final

UEFA Europa League Final

UEFA Champions League Final

Καμιά απόφαση δεν έχει ληφθεί για τις νέες ημερομηνίες. Η ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε την περασμένη εβδομάδα ως αποτέλεσμα της διάσκεψης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, υπό την προεδρία του προέδρου της UEFA Aleksander Čeferin, θα αναλύσει τις διαθέσιμες επιλογές. Η ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει να μελετά το καλεντάρι. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν εν ευθέτω χρόνο".

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.