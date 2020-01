Ο Λάρι Νανς Τζούνιορ ξέσπασε σε κλάματα για τον Κόμπι Μπράιαντ

Δείτε στο βίντεο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star εικόνες από το δυστύχημα

Δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο του αθλητισμού άφησε η απώλεια του Κόμπι Μπράιαντ ο οποίος έπεσε με το ελικόπτερό του την Κυριακή στην Καλιφόρνια.

Όλος ο κόσμος του ΝΒΑ δε μπορεί να πιστέψει πως ο θρύλος του μπάσκετ πέθανε μαζί με την κόρη του Τζιάνα, και έτσι δε σταματά να τιμά τη μνήμη του.

Οι παίκτες των Ντιτρόιτ Πίστονς φόρεσαν φανέλες με το νούμερο “8” και το “24” που συνήθιζε να φορά ο άσος του ΝΒΑ ενώ λίγο πριν την αναμέτρηση ο Λάρι Νανς των Καβαλίερς που υπήρξε συμπαίκτης του Κόμπι, ξέσπασε σε κλάματα. Ο μπασκετμπολίστας της Κλίβελαντ Καβαλιέρς δε μπορούσε να συνέλθει και αποχώρησε για τα αποδυτήρια.

Larry Nance Jr. went back to the locker room to regain his composure after the Cavaliers and Pistons took 8 and 24-second violations to start the game.



He was Kobe's teammate in 2015-16. pic.twitter.com/bL9M5x8cmg