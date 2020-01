Μπράιαντ: Το tweet δημοσιογράφου για την υπόθεση βιασμού και οι απειλές

Την ώρα που όλοι θρηνούν τον χαμό του Κόμπι Μπράιαντ και γράφουν κολακευτικά σχόλια για τον θρύλο του NBA, μία δημοσιογράφος θεώρησε πως μόλις λίγες ώρες μετά τον θάνατό του είναι η κατάλληλη στιγμή για να φέρει ξανά στο φως μία υπόθεση βιασμού στην οποία είχε εμπλακεί το όνομα του κορυφαίου παίκτη του NBA το 2003.

H Φελίσια Σόνμεζ, της «Washington Post», τέθηκε σε διασημότητα μέχρι νεοτέρας ενώ όπως η ίδια υποστήριξε δέχτηκε πολλές απειλές για την ίδια της τη ζωή.

H υπόθεση συνέβη το 2003 όταν μία 19χρονη υπάλληλος ξενοδοχείο κατηγόρησε τον star του NBA για βιασμό.

Τότε ο Κόμπι αρνήθηκε τις κατηγορίες της Κέιτλιν παραδέχτηκε όμως πως απάτησε τη σύζυγό του, Βανέσα.

Τελικά οι δυο τους έκαναν διακανονισμό σε αστικό δικαστήριο.

Η υπόθεση έκλεισε το Σεπτέμβριο του 2004, μετά την άρνηση του θύματος να καταθέσει στη δίκη. Τελικά, έγινε διακανονισμός σε αστικό δικαστήριο ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας να παραμένουν άγνωστες.

Mπορεί η υπόθεση να μπήκε στο αρχείο αλλά ο Κόμπι στιγματίστηκε και έχασε πολλά συμβόλαια με εταιρίες κολοσσούς ενώ υπήρχε κατακόρυφη πτώση στις πωλήσεις της φανέλας του.

