Αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας

Οι φλόγες κατευθύνονται προς τον οικισμό Νεράιδα

Τελευταία Νέα
09.08.25 , 18:47 Αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας
Το μέτωπο της φωτιάς στην Ηλεία πριν μερικές ώρες/ Πρωινό βίντεο ΟΡΕΝ
Αναζωπυρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου η φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας.

Μπορεί το πύρινο μέτωπο να είχε τεθεί υπό έλεγχο νωρίτερα σήμερα, ωστόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η φωτιά αναζωπυρώθηκε με αποτέλεσμα να πάρει διαστάσεις. Οι φλόγες κατευθύνονται προς τον οικισμό Νεράιδα.

Μέσα σε λίγα λεπτά οι φλόγες φούντωσαν, καίνε δασική έκταση και απειλούν ελαιοκαλλιέργειες. Για την κατάσβεσή τους κινήθηκαν άμεσα εναέρια μέσα, τα οποία κάνουν ρίψεις για τον περιορισμό τους.

Πύρινος εφιάλτης στο χωριό Ηράκλεια χθες τη νύχτα

Το χωριό Ηράκλεια δοκιμάστηκε χθες τη νύχτα και μια αγροικία κάηκε. Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους αλλά ευτυχώς οι φλόγες δεν πέρασαν μέσα από το χωριό αλλά πίσω από αυτό κι έτσι δεν υπήρξαν ζημιές σε σπίτια. 

φωτια χελιδονι

Πυρκαγιά στη περιοχή Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία/ / Eurokinissi ILIALIVE.GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι: «Η φωτιά στην κοινότητα Ηράκλειας πλησίασε επικίνδυνα και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω υπάρχουν ζημιές σε δυο οικήματα. Το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και αυτό μας ανησυχεί για τις επόμενες ώρες».

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΗΛΕΙΑ
Back to Top