Πότε μία σχέση έχει λιγότερες πιθανότητες να αντέξει;

Κάποιες σχέσεις αντέχουν πολύ περισσότερες από τις άλλες. Κάποιες σχέσεις αντέχουν στον χρόνο κάποιες διαλύονται με την πρώτη δυσκολία.

Ψυχολογία μπορεί να προβλέψει το μέλλον της σχέσης σου, σύμφωνα με μία εκτενή, επιστημονική μελέτη που παρουσιάζεται στο Pathways of Commitment to Wed: The Development and Dissolution of Romantic Relationships.

Όπως τονίζεται στο Business Insider, η μελέτη συμπεριέλαβε περίπου 400 ανύπαντρα ετερόφυλα ζευγάρια, ηλικίας 19 έως 35 ετών, ρωτώντας τα σε μία διάρκεια 9 μηνών πόσο πιθανό είναι να παντρευτούν τον σύντροφό τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι σχέσεις διαχωρίζονται σε 4 κατηγορίες και μέσα σε αυτές η πιο δημοφιλής (34%) ήταν κι αυτή όπου τα ζευγάρια παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα να χωρίσουν.

Στην πρώτη κατηγορία, οι σχέσεις στις οποίες οι σύντροφοι έδειχναν μία δέσμευση μεταξύ τους, ήταν και οι πιο θετικές να αντέξουν στο πέρασμα του χρόνου. Στη δεύτερη κατηγορία, η σχέση επηρεάζεται από κοινωνικούς παράγοντες – αν εγκρίνει ή όχι η οικογένεια κάποιου εκ των συντρόφων – όμως υπάρχει μία διάθεση δέσμευσης. Στην τρίτη κατηγορία, οι σχέσεις που μαστίζονται από συγκρούσεις, τείνουν να κολλάνε στο ίδιο στάδιο χωρίς πρόοδο. Αυτή η ομάδα συνδέεται με την τελευταία και πιο επικίνδυνη κατηγορία – τις δεσμεύσεις που χαρακτηρίζονται από δράμα – και η μόνη ουσιαστική διαφορά είναι το πώς οι σύντροφοι μπορούν και είναι ικανοί να διαχειριστούν τις συγκρούσεις.

Σημαντική ύφεση παρουσίασαν οι εν λόγω σχέσεις στο ποσοστό των συμμετεχόντων. "Οι σχέσεις που χαρακτηρίζονται από δραματικότητα φαίνεται να έχουν μία σχετικά ταραχώδη πρόοδο προς τη δέσμευση γεμάτη με αρνητικές απόψεις της σχέσης" σημειώνεται στη μελέτη. Αυτά τα άτομα είχαν επίσης περισσότερες πιθανότητες να περάσουν πιο πολύ χρόνο με διαφορετικούς φίλους. Οι πιθανότητες να καταλήξει αυτή η σχέση σε χωρισμό ήταν οι διπλάσιες με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.

