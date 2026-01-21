Δες ποιο είναι το beauty trick που κάνει τη διαφορά στο μακιγιαζ σας

Εσύ ξέρεις τι είναι το concealer sandwich;

Μοδα
Υπάρχουν εκείνες οι μέρες που το δέρμα δεν συνεργάζεται. Όχι δραματικά — απλώς αρκετά ώστε να μας κάνει να στεκόμαστε λίγο παραπάνω μπροστά στον καθρέφτη. Ένα σπυράκι που εμφανίστηκε χωρίς προειδοποίηση, μια κοκκινίλα που επιμένει, ένα σημάδι από το παρελθόν που αρνείται να ξεθωριάσει. Και κάπου εκεί γεννιέται το γνώριμο δίλημμα: περισσότερη κάλυψη ή περισσότερη φυσικότητα;

Θέλεις να αποκτήσεις σαρκώδη χείλη; Φυσικοί τρόποι για να το πετύχεις

Η απάντηση δεν βρίσκεται στο βαρύ μακιγιάζ, ούτε στα παχιά στρώματα foundation. Βρίσκεται στο concealer sandwich — μια τεχνική που έχει κερδίσει επάξια τη θέση της στο σύγχρονο beauty λεξιλόγιο, γιατί σέβεται το δέρμα και δουλεύει μαζί του, όχι εναντίον του.

Η φιλοσοφία του είναι απλή, σχεδόν ποιητική:

To concealer δεν «κάθεται» πάνω στο foundation — το αγκαλιάζει.

Δουλεύουμε σε λεπτές, στρατηγικές στρώσεις, με ακρίβεια και υπομονή, αφήνοντας το δέρμα να αναπνέει και να δείχνει ζωντανό. Το αποτέλεσμα δεν θυμίζει μάσκα, αλλά ξεκούραστη επιδερμίδα σε καλή μέρα.

Πώς εφαρμόζεται σωστά

Όλα ξεκινούν από τη σωστή προετοιμασία. Καθαρό πρόσωπο, καλά ενυδατωμένο, με προϊόντα που έχουν απορροφηθεί πλήρως. Το concealer sandwich δεν συγχωρεί βιασύνη — κάθε βήμα χρειάζεται τον χρόνο του.

Πρώτο στάδιο:

Εφαρμόζουμε μια πολύ στοχευμένη ποσότητα concealer μόνο εκεί που υπάρχει ανάγκη: σπυράκια, κοκκινίλες, μικρά σημάδια. Όχι κάτω από τα μάτια, όχι σε μεγάλες επιφάνειες. Ταμποναριστά, με μικρό πινέλο ή την άκρη του δαχτύλου, χωρίς να «σέρνουμε» το προϊόν. Ο στόχος δεν είναι να εξαφανίσουμε το σημείο, αλλά να το εξουδετερώσουμε οπτικά.

Δεύτερο στάδιο:

Περνάμε το foundation — ιδανικά ελαφριάς έως μεσαίας κάλυψης — πιέζοντάς το απαλά πάνω στο δέρμα. Όχι τρίψιμο. Με sponge ή πινέλο, σαν να “κλειδώνουμε” την πρώτη στρώση concealer στη θέση της. Εδώ δημιουργείται η ομοιομορφία, χωρίς να χαθεί η φυσική υφή της επιδερμίδας.

Τρίτο στάδιο:

Επιστρέφουμε με μια δεύτερη, σχεδόν ανεπαίσθητη στρώση concealer, μόνο αν χρειάζεται. Αυτή η στρώση είναι το τελικό φίλτρο — όχι ο πρωταγωνιστής. Μικρή ποσότητα, απόλυτος έλεγχος, και ξανά ταμποναριστές κινήσεις.

  • Τα μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά
  • Προτίμησε concealer με λεπτή υφή και καλή πρόσφυση στο δέρμα.
  • Για κοκκινίλες ή σπυράκια, ένα concealer με ελαφρώς πιο ουδέτερο ή κιτρινωπό υποτόνο δουλεύει καλύτερα.
  • Αν χρειαστεί πούδρα, μόνο τοπικά και σε ελάχιστη ποσότητα — το concealer sandwich λάμπει όταν το δέρμα παραμένει «skin-like»

 

 

Συντάκτης: Κατρίν Ξενάκη

Πηγή: allyou.gr

