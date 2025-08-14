Tips για να επιλέξεις το κατάλληλο μαγιό

Έξυπνες συμβουλές για να επιλέξεις το ιδανικό

Μοδα
Πηγή: φωτογραφία από Pexels
Πρώτη Δημοσίευση: 05.08.25, 17:46
Η επιλογή του σωστού μαγιό ανάλογα με τον σωματότυπό μας είναι μια fashion κίνηση που μπορεί να ενισχύσει την άνεση και την αυτοπεποίθησή μας στην παραλία και την πισίνα, χαρίζοντάς μας ξέγνοιαστες στιγμές στις διακοπές μας. Ακολουθούν μερικές έξυπνες συμβουλές για να επιλέξεις το ιδανικό μαγιό σύμφωνα με τον σωματότυπό σου, κάνοντας την πιο κολακευτική επιλογή για το πιο σημαντικό item του καλοκαιριού.

Τα λάθη που κάνεις στο styling και δείχνεις μεγαλύτερη

Σωματότυπος Κλεψύδρας

Χαρακτηριστικά: Καλά οριοθετημένη μέση, ισορροπημένο στήθος και γοφοί.

Συμβουλές:

Τόνισε τη μέση σου: Αναζήτησε μαγιό με ζώνες, κομμάτια υφάσματος που δένει ή χρωματικές αντιθέσεις που τονίζουν τη μέση.

Υποστηρικτικά τοπ: Διάλεξε τοπ με καλή υποστήριξη, όπως με μπανέλα ή σε halter πατρόν, για να αναδείξεις το στήθος σου.

Ισορροπημένα σλιπ: Διάλεξε σλιπ που προσφέρουν μέτρια κάλυψη, όπως σλιπ με ψηλά κοψίματα ή κλασικά μπικίνι, για να διατηρήσεις τις αναλογίες σου.

Σωματότυπος Αχλάδι

Χαρακτηριστικά: Φαρδύτεροι γοφοί, μικρότερο στήθος, καθορισμένη μέση.

Συμβουλές:

Τόνισε το πάνω κομμάτι του σώματος: Διάλεξε μαγιό με φωτεινά χρώματα ή μοτίβα στο πάνω μέρος και πιο σκούρες αποχρώσεις στο κάτω μέρος.

Υποστηρικτικά τοπ: Τοπ με ενίσχυση ή push-up πατρόν μπορούν να αναδείξουν το στήθος σου.

Κολακευτικά σλιπ: Διάλεξε σλιπ με περισσότερη κάλυψη, όπως boyshorts ή με φαρδύ λουράκι στο πλάι, για να εξισορροπήσεις τις αναλογίες σου.

Σωματότυπος Μήλο

Χαρακτηριστικά: Φαρδύτεροι ώμοι, πιο γεμάτο στήθος, λιγότερο καθορισμένη μέση, λεπτότεροι γοφοί.

Συμβουλές:

Ντεκολτέ V: Μαγιό με ντεκολτέ V μπορούν να επιμηκύνουν τον κορμό και να τραβήξουν την προσοχή προς τα πάνω.

Ψηλόμεσα σλιπ: Ψηλόμεσα σλιπ μπορούν να προσφέρουν έλεγχο της κοιλιάς και να δημιουργήσουν μια πιο καθορισμένη μέση.

Αθλητικός Σωματότυπος

Χαρακτηριστικά: Ίσιο σώμα, λιγότερες καμπύλες, μυώδης κατασκευή.

Συμβουλές:

Δημιούργησε καμπύλες: Αναζήτησε μαγιό με βολάν, μοτίβα και διακοσμητικά στοιχεία, για να προσθέσεις όγκο και καμπύλες στο σώμα σου.

Τολμηρά μοτίβα και ζρώματα: Αυτά μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση μιας πιο γεμάτης σιλουέτας.

Κοψίματα: Ένα μαγιό με εντυπωσιακά κοψίματα μπορεί να προσθέσει ενδιαφέρον και να ενισχύσει τις φυσικές σου καμπύλες.

Μεγάλο Στήθος

Χαρακτηριστικά: Πληρέστερο στήθος, ανάγκη για επιπλέον υποστήριξη.

Συμβουλές:

Υποστηρικτικά τοπ: Διάλεξε μαγιό με μπανέλα και φαρδιές τιράντες για καλύτερη υποστήριξη.

Ρυθμιζόμενες τιράντες: Εξασφάλισε την τέλεια εφαρμογή με ρυθμιζόμενες τιράντες για να αποφύγεις την ενόχληση ή και τον πόνο από την αντίσταση.

Μικρό Στήθος

Χαρακτηριστικά: Μικρότερο στήθος, ανάγκη ενίσχυσης του όγκου.

Συμβουλές:

Τοπ με ενίσχυση: Διάλεξε τοπ με ενίσχυση ή push-up σχέδιο για να αναδείξεις το στήθος σου.

Διακοσμητικά με βολάν: Αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν να προσθέσουν όγκο και να δημιουργήσουν την αίσθηση ενός πληρέστερου στήθους.

Τρίγωνα τοπ: Τα τρίγωνα τοπ μπικίνι μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση ενός μεγαλύτερου στήθους.

Μονοχρωμία στο τοπ: Τα σκούρα χρώματα ή τα μονόχρωμα τοπ μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της προσοχής στο στήθος.

Plus Size

Χαρακτηριστικά: Πληρέστερη φιγούρα, μπορεί να χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη.

Συμβουλές:

Υποστηρικτικά σχέδια: Αναζήτησε ολόσωμα μαγιό με ενσωματωμένα σουτιέν, πιο φαρδιές τιράντες και πάνελ ελέγχου της κοιλιάς.

Κολακευτικά κοψίματα: Διάλεξε στυλ όπως τα ψηλόμεσα σλιπ ή ολόσωμα με ραφές για επιπλέον κάλυψη και άνεση στην κίνηση.

Τολμηρά μοτίβα: Μη διστάσεις να φορέσεις τολμηρά μοτίβα και φωτεινά χρώματα καθώς μπορούν να είναι πολύ κολακευτικά για τη φιγούρα σου.

Πηγή: www,allyou.gr

 

