MasterChef - Mystery Box: Ποιος είχε την καλύτερη vegan προσπάθεια;

Η νέα εβδομάδα του MasterChef 10 ξεκίνησε δυναμικά το βράδυ της Δευτέρας, με τις δύο μπριγάδες να ρίχνονται στη «μάχη» της vegan κουζίνας και τις απαιτήσεις να ανεβαίνουν κατακόρυφα.

Δέκα παίκτες από την Κόκκινη και δέκα από τη Μπλε μπριγάδα μπήκαν στην κουζίνα έτοιμοι να ανταποκριθούν στις δύσκολες δοκιμασίες, γνωρίζοντας πως κάθε νίκη –αλλά και κάθε ήττα– μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια στον διαγωνισμό.

Mystery Box χωρίς ζωικά προϊόντα

Η εβδομάδα ξεκίνησε με δοκιμασία Mystery Box, με ένα twist που δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους διαγωνιζόμενους: τα κουτιά δεν περιείχαν κανένα ζωικό προϊόν, καθώς το θέμα της εβδομάδας είναι αφιερωμένο στη vegan κουζίνα.

Οι δύο μπριγάδες διαγωνίστηκαν σε μονομαχίες ένας εναντίον ενός, με κάθε νίκη να δίνει έναν πολύτιμο πόντο. Τελικά, η Κόκκινη μπριγάδα κατάφερε να επικρατήσει με σκορ 6-4, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια για τα μέλη της.

Αντίθετα, η Μπλε μπριγάδα βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς όλα τα μέλη της τέθηκαν υποψήφια προς αποχώρηση, ανεξαρτήτως της ατομικής τους επίδοσης.

Οι τρεις καλύτερες προσπάθειες

Στο τέλος της δοκιμασίας, οι κριτές ξεχώρισαν τρία πιάτα ως τα καλύτερα της ημέρας. Αυτά ανήκαν στους:

Πάνο (αρχηγός Κόκκινης μπριγάδας)

Γιώργο (αρχηγός Μπλε μπριγάδας)

Wasan

Μάλιστα, και οι τρεις διαγωνιζόμενοι είχαν ήδη από δύο νίκες σε αντίστοιχες δοκιμασίες, γεγονός που έκανε τη μεταξύ τους «μονομαχία» ακόμα πιο ενδιαφέρουσα.

Η μεγάλη νικήτρια και τα 1.000 ευρώ

Τελικά, το καλύτερο πιάτο της ημέρας ανήκε στη Γουασάν Δήμητρα, η οποία κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.

Οι κριτές χαρακτήρισαν το πιάτο της «πεντανόστιμο και τεχνικά άρτιο», τονίζοντας την εξαιρετική τεχνική και τη διαφορετική προσέγγιση που παρουσίασε.

Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη νίκη: «Ήμουν πολύ νευρική. Έλεγα στον εαυτό μου “μην ονειρεύεσαι τόσο πολύ”. Και μετά άκουσα το όνομά μου. Ήταν απίστευτο συναίσθημα».

Με αυτή τη νίκη, η Wasan έφτασε συνολικά τα 3.000 ευρώ, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα και ψυχολογία για τη συνέχεια.

Καθώς το MasterChef προχωρά, οι ισορροπίες γίνονται όλο και πιο εύθραυστες. Οι διαγωνιζόμενοι γνωρίζουν πως κάθε ομαδική ήττα μπορεί να τους φέρει ένα βήμα πριν την αποχώρηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως από εδώ και πέρα, ούτε η νίκη στην Ομαδική Δοκιμασία δεν εξασφαλίζει την παραμονή για όσους έχουν ήδη βρεθεί υποψήφιοι.

Οι μόνοι που παραμένουν ασφαλείς είναι οι αρχηγοί των δύο μπριγάδων, Γιώργος και Πάνος, χάρη στην ασυλία που διαθέτουν.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η vegan εβδομάδα ξεκίνησε με ένταση, ανατροπές και υψηλό επίπεδο δημιουργικότητας, προμηνύοντας μια ιδιαίτερα απαιτητική συνέχεια στο MasterChef 10.