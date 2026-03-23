MasterChef: «Θα μπω στην μπλε ομάδα να την καταστρέψω!»

Νέο επεισόδιο απόψε, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 στις 21:00

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φωτεινούλα Ντισνίτσα αποχώρησε από την Κόκκινη μπριγάδα στο προηγούμενο επεισόδιο του MasterChef.
  • Δέκα μέλη από την Κόκκινη και δέκα από την Μπλε μπριγάδα θα διαγωνιστούν σε νέες δοκιμασίες, με θέμα τη vegan κουζίνα.
  • Η νικήτρια μπριγάδα θα κερδίσει ασυλία και οι ηττημένοι θα έχουν υποψήφιους προς αποχώρηση.
  • Ο μεγάλος νικητής του MasterChef θα κερδίσει 100.000 ευρώ, ενώ ο 2ος φιναλίστ 30.000 ευρώ.
  • Η επετειακή σεζόν του MasterChef προβάλλεται στο Star, με πολλές γαστρονομικές προκλήσεις.

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Πέμπτη 19/3) η Φωτεινούλα Ντισνίτσα από την Κόκκινη μπριγάδα αποχώρησε οριστικά από την κουζίνα του MasterChef

Απόψε, Δευτέρα 23 Μαρτίου, δέκα μέλη από την Κόκκινη μπριγάδα και δέκα από την Μπλε ετοιμάζονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εβδομάδας του διαγωνισμού. Με τις δοκιμασίες να δυσκολεύουν διαρκώς, η σημασία της νίκης γίνεται ακόμη πιο σημαντική για τη συνέχεια της μπριγάδας τους. 

MasterChef: «Θα μπω στην μπλε ομάδα να την καταστρέψω!»

Αν και πλέον συνυπάρχουν στην κουζίνα και στο σπίτι του MasterChef 10, παραμένουν και θα παραμείνουν δύο αντίπαλες μπριγάδες μέχρι τέλους, μέχρι τη μαγειρική «μητέρα των μαχών», μέχρι την τελική επικράτηση της μίας μπριγάδας. Από τα πέντε μέλη της μπριγάδας που θα επικρατήσει, θα προκύψει ο 2ος φιναλίστ, ο οποίος θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ, καθώς και ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10, ο οποίος θα κερδίσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Η νέα εβδομάδα στο επετειακό MasterChef ξεκινά με δοκιμασία Mystery Box! Τα αποψινά κουτιά περιέχουν πολλά ενδιαφέροντα υλικά, αλλά κανένα ζωικό προϊόν, καθώς το θέμα αυτής της εβδομάδας είναι η vegan κουζίνα! 

MasterChef: «Θα μπω στην μπλε ομάδα να την καταστρέψω!»

Οι δύο μπριγάδες, Κόκκινη και Μπλε, θα βρεθούν αντιμέτωπες σε μαγειρικές μονομαχίες, ένας εναντίον ενός. Ο νικητής κάθε μονομαχίας κερδίζει έναν πόντο για την μπριγάδα του. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, θα αναδειχθεί νικήτρια της δοκιμασίας και τα μέλη της θα παραμείνουν ασφαλή. 

Αντίθετα, στην ηττημένη μπριγάδα όλοι θα είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της αποχώρησης, είτε κερδίσουν, είτε χάσουν τον πόντο στη μονομαχία τους και στο τέλος της βραδιάς θα προκύψουν δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση. 

Οι διαγωνιζόμενοι ξέρουν ότι από  εδώ και στο εξής κάθε ήττα της μπριγάδας τους είναι καθοριστική και μπορεί να κοστίσει το μέλλον τους στο διαγωνισμό.  Παράλληλα, η νίκη στην Ομαδική Δοκιμασία της εβδομάδας δε θα προστατεύει τους ήδη υποψηφίους από τη Δοκιμασία Αποχώρησης.  Οι αρχηγοί των μπριγάδων, Γιώργος Αχλαδιώτης και  Πάνος Τελάλης, είναι οι μόνοι ασφαλείς, καθώς προστατεύονται από ασυλία.

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να πάρει τη νίκη και ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση, στο τέλος της βραδιάς; 

MasterChef: «Θα μπω στην μπλε ομάδα να την καταστρέψω!»

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

MasterChef: «Θα μπω στην μπλε ομάδα να την καταστρέψω!»

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

