MasterChef: «Θα μπω στην μπλε ομάδα να την καταστρέψω!»

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Πέμπτη 19/3) η Φωτεινούλα Ντισνίτσα από την Κόκκινη μπριγάδα αποχώρησε οριστικά από την κουζίνα του MasterChef.

Απόψε, Δευτέρα 23 Μαρτίου, δέκα μέλη από την Κόκκινη μπριγάδα και δέκα από την Μπλε ετοιμάζονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εβδομάδας του διαγωνισμού. Με τις δοκιμασίες να δυσκολεύουν διαρκώς, η σημασία της νίκης γίνεται ακόμη πιο σημαντική για τη συνέχεια της μπριγάδας τους.

Αν και πλέον συνυπάρχουν στην κουζίνα και στο σπίτι του MasterChef 10, παραμένουν και θα παραμείνουν δύο αντίπαλες μπριγάδες μέχρι τέλους, μέχρι τη μαγειρική «μητέρα των μαχών», μέχρι την τελική επικράτηση της μίας μπριγάδας. Από τα πέντε μέλη της μπριγάδας που θα επικρατήσει, θα προκύψει ο 2ος φιναλίστ, ο οποίος θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ, καθώς και ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10, ο οποίος θα κερδίσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Η νέα εβδομάδα στο επετειακό MasterChef ξεκινά με δοκιμασία Mystery Box! Τα αποψινά κουτιά περιέχουν πολλά ενδιαφέροντα υλικά, αλλά κανένα ζωικό προϊόν, καθώς το θέμα αυτής της εβδομάδας είναι η vegan κουζίνα!

Οι δύο μπριγάδες, Κόκκινη και Μπλε, θα βρεθούν αντιμέτωπες σε μαγειρικές μονομαχίες, ένας εναντίον ενός. Ο νικητής κάθε μονομαχίας κερδίζει έναν πόντο για την μπριγάδα του. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, θα αναδειχθεί νικήτρια της δοκιμασίας και τα μέλη της θα παραμείνουν ασφαλή.

Αντίθετα, στην ηττημένη μπριγάδα όλοι θα είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της αποχώρησης, είτε κερδίσουν, είτε χάσουν τον πόντο στη μονομαχία τους και στο τέλος της βραδιάς θα προκύψουν δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση.

Οι διαγωνιζόμενοι ξέρουν ότι από εδώ και στο εξής κάθε ήττα της μπριγάδας τους είναι καθοριστική και μπορεί να κοστίσει το μέλλον τους στο διαγωνισμό. Παράλληλα, η νίκη στην Ομαδική Δοκιμασία της εβδομάδας δε θα προστατεύει τους ήδη υποψηφίους από τη Δοκιμασία Αποχώρησης. Οι αρχηγοί των μπριγάδων, Γιώργος Αχλαδιώτης και Πάνος Τελάλης, είναι οι μόνοι ασφαλείς, καθώς προστατεύονται από ασυλία.

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να πάρει τη νίκη και ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση, στο τέλος της βραδιάς;

