Route 360: O Γιάννης και η Βάσω θα κολυμπήσουν παρέα με τις φάλαινες

Καθώς ο Γιάννης και η Βάσω βάζουν πλώρη για το Νιούε, θα έχουν μια απρόσμενη συνάντηση και δύο... παράξενους επισκέπτες, που θα τους αναστατώσουν. Ένας τοπικός ξεναγός θα τους μυήσει στα μυστικά της καλής καρύδας, ενώ η συνέχεια θα τους βρει να κάνουν υποβρύχια κατάδυση σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά υποθαλάσσια περιβάλλοντα του πλανήτη.

Εκεί, θα βρεθούν ενώπιοι ενωπίω με τα νερόφιδα της περιοχής, την ύπαρξη των οποίων συνοδεύουν συναρπαστικοί τοπικοί θρύλοι. Την επόμενη μέρα, θα γνωριστούν με τις φάλαινες μεγάπτερες , οι οποίες θα τους συνοδεύσουν στην επόμενη στάση τους, τις νήσους Τόνγκα. Οι αντοχές τους από την πολύμηνη παραμονή στη θάλασσα θα δοκιμαστούν και η γνωριμία τους με το νέο αυτό τόπο θα αποδειχτεί διαφορετική απ' ό,τι περίμεναν...

