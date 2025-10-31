Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του

Η Μάρα Θρασυβουλίδου για τον θάνατο του συζύγου της, Γιώργου Νιάρχου/ εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα 30/10/25

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στον μαέστρο Γιώργο Νιάρχο, σήμερα το μεσημέρι. Συντετριμμένες στην κηδεία του ήταν η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του, Ανδρομάχη Νιάρχου.

Μάρα Θρασυβουλίδου στην κηδεία του συζύγου της/ NDP

Η κόρη του Γιώργου Νιάρχου στην κηδεία του πατέρα της/ NDP

Η κηδεία του γνωστού συνθέτη και μαέστρου τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνος στο Κοιμητήριο της Κηφισιάς. Το «παρών» έδωσαν επίσης ο Παναγιώτης Πετράκης και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Παναγιώτης Πετράκης/ NDP

Σπύρος Μπιμπίλας/ NDP

Ο Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 24 Οκτωβρίου, είχε γιορτάσει τα γενέθλιά του μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο και γνωστή σοπράνο.

«Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ο υπέροχος άνθρωπος και ταλαντούχος συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή εχθές το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου. Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε πολύ και με προστάτευε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντοράς μου, ο δάσκαλός μου, το σύμπαν ολόκληρο», είχε γράψει η Μάρα Θρασυβουλίδου σε ανάρτησή της στα social media για τον θάνατό του.

Μάρα Θρασυβουλίδου- Γιώργος Νιάρχος, το 2014/ NDP

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 1983. «Ήμασταν μαζί πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ξέρω τον εαυτό μου. Είναι τιμή μου που ήμουν δίπλα του τόσα χρόνια κι έχω μάθει όλα αυτά. Ήταν ο μέντοράς μου», είπε η Μάρα Θρασυβουλίδου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», χθες.

Μάρα Θρασυβουλίδου-Γιώργος Νιάρχος, το 2007/ NDP

Ο Γιώργος Νιάρχος σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στην Αθήνα και στη Βιέννη (Ακαδημία Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών) σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας. Έχει ενορχηστρώσει και διευθύνει τρεις φορές στο διαγωνισμό της Eurovision και διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής και μαέστρος ‐ ενορχηστρωτής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών, καθώς κι ενορχηστρωτής και μαέστρος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Είχε ενορχηστρώσει και διευθύνει πολλά Μουσικά Θέατρα της Αθήνας, συμμετείχε σε πολλά Φεστιβάλ κι έχει δώσει πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ζευγάρι είχε τιμηθεί από το υπουργείο Πολιτισμού σε αναγνώριση της συνολικής τους προσφοράς.