J2Us: Τι έχουν δείξει έως τώρα τα τεστ που έγιναν για τον κορωνοϊό

Αναστάτωση επικράτησε στο Just the 2 of Us μετά την ανακοίνωση πως η Πηγή Δεβετζή βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και όλοι, διαγωνιζόμενοι και συντελεστές υποβλήθηκαν σε τεστ για τον κορωνοϊό.

Όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Κοκλώνης σήμερα στον λογαριασμό του στο Instagram τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι αρνητικά, κάτι που έχει ανακουφίσει όλους τους συντελεστές.

«Καλημέρα, σε ένα μουδιασμένο Σαββατοκύριακο υπάρχει και μια πολύ καλή είδηση, μέχρι τώρα 230 τεστ για τον COVID είναι όλα αρνητικά, συνεχίζουμε γερά και δεν είμαστε Just the 2 Of Us, αλλά όλοι μαζί ένα» έγραψε ο Νίκος Κοκλώνης.