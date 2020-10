J2US: Θετική στον κορωνοϊό γνωστή αθλήτρια-συμμετέχουσα στο σόου

Δείτε το trailer του σόου

Ο κορωνοϊός «χτύπησε» το «Just the 2 of us», λίγες ημέρες πριν αυτό βγει στον «αέρα».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, του zappit.gr, η Πηγή Δεβετζή που θα συμμετείχε στο σόο του OPEN βρέθηκε θετική στον Covid-19. Η ίδια ενημέρωσε την παραγωγή το πρωί της Παρασκευής και τέθηκε εκτός της εκπομπής.

Ειδικό κλιμάκιο μετέβη άμεσα στα γραφεία της εταιρείας του Νίκου Κοκλώνη και όλοι οι εργαζόμενοι, όπως και οι συμμετέχοντες στο J2US, υποβάλλονται σε τεστ.

Σήμερα πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα για τους τίτλους αρχής, με την Πηγή Δεβετή να βρίσκεται καθημερινά σε στούντιο και γραφεία.

Η ανακοίνωση Κοκλώνη

Ο παρουσιαστής και παραγωγός του σόου, Νίκος Κοκλώνης, το απόγευμα της Παρασκευής δημοσίευσε την παρακάτω ανακοίνωση στο Instagram: