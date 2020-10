Τελικά θα είναι η Ζωζώ Σαπουντζάκη στο  J2US ή όχι;

Εδώ και ημέρες ακουγόταν ότι μια από τις μεγαλύτερες σταρ στην Ελλάδα, η Ζωζώ Σαπουντζάκη θα είναι στο νέο «Just the 2 of us».

Φαίνεται ότι η θρυλική show-woman είπε το «ναι» στην πρόταση που της έκανε ο Νίκος Κοκλώνης κι έτσι κάθε εβδομάδα θα τραγουδάει στο σόου του OPEN.

Η Ζωζώ στην πρεμιέρα του «Κι από Σμύρνη... Σαλονίκη» τον περασμένο Δεκέμβριο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Μάλιστα, το πρωί της Δευτέρας μίλησε στο «Ευτυχείτε» της Κατερίνας Καινούργιου για τη νέα της αυτή συνεργασία.

«Θα με δείτε σε κάτι διαφορετικό… σόου αλλά διαφορετικό. Με ενέπνευσε ο Νίκος Κοκλώνης. Είναι πολύ έξυπνο παιδί, πολύ καλό παιδί και είπα το ναι. Ο κόσμος με ζητάει πολύ» είπε μεταξύ άλλων η Ζωζώ!