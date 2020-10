J2US: Στο Open διαδίδουν συζητήσεις με πρόσωπα που δεν έγιναν ποτέ!

Στο Open διαδίδουν ότι έχουν γίνει συζητήσεις με πρόσωπα για να συμμετάσχουν στο Just the 2 of us, που δεν έγιναν ποτέ.

Συγκεκριμένα, από το κανάλι υπήρχαν φήμες ότι για το σόου είχαν συζητήσει να είναι ως διαγωνιζόμενοι ο Φώτης Σεργουλόπουλος, η Ελισάβετ Κωνστανίδου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Φωτεινής Ψυχίδου και της εκπομπής «Στη Φωλιά των Κου Κου», αυτά δεν ίσχυουν και τα συγκεκριμένα πρόσωπα διαψεύδουν αυτές τις πληροφορίες. Μάλιστα, αναφέρουν ότι δεν έχουν μιλήσει ποτέ με τους υπεύθυνους του καναλιού για το Just the 2 of us.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Στη Φωλιά των Κου Κου»