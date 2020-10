Πηγή Δεβετζή: Όσα είπε μετά την είδηση ότι βγήκε θετική στον κορωνοϊό!

Το βράδυ της Παρασκευής έγινε γνωστό ότι η Πηγή Δεβετζή, η γνωστή αθλήτρια που θα συμμετείχε στο τηλεοπτικό σόου «Just the 2 of us» βγήκε θετική στον κορωνοϊό.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη, η Ολυμπιονίκης πόσταρε βιντεάκι στο Instagram μιλώντας για την περιπέτεια της υγείας της.

Στα σοκάκια της Μυκόνου με τη φίλη και συναθλήτριά της Μιρέλα Μανιάνι /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Μάλιστα, αποκάλυψε ποιο ήταν το σύμπτωμα που είχε και την οδήγησε στο να κάνει το τεστ για τον Covid-19.

«Με υψηλό αίσθημα ευθύνης κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι έκανα το τεστ κορωνοϊού και έχω βγει θετική σ’ αυτό. Το κάνω αυτό για να προφυλάξω όλους τους φίλους μου, όλους τους γνωστούς μου και τους συνεργάτες μου» είπε.

Και συνέχισε λέγοντας στους followers της: «Τελικά, κολλάς, υπάρχει αυτός ο ιός. Είμαι καλά, μην ανησυχείτε! Το τεστ αποφάσισα να πάω να το κάνω γιατί είχα περίπου τέσσερις μέρες συνεχόμενο πονοκέφαλο και φαντάστηκα ότι κάτι τρέχει. Εύχομαι να μην έχω κολλήσει κανέναν».

Στη συνέχεια ευχαρίστησε όσους της συμπαραστέκονται σε αυτή την περιπέτεια και της στέλνουν τις ευχές τους!