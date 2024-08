Αναφορά σε μία Ακαδημία: Πώς αντιδρά ένας πίθηκος που κακοποιείται

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, παρουσιάζει το εμβληματικό διήγημα του Φραντς Κάφκα «ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ», σε θεατρική διασκευή της Γερμανίδας σκηνοθέτριας Gabriele Jakobi, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου συγγραφέα. Η παράσταση, που έχει ενθουσιάσει κοινό και κριτικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, έρχεται από την Ουάσιγκτον για τέσσερις μόνο παραστάσεις, στις 3, 4, 10 και 11 Σεπτεμβρίου.

Ο διακεκριμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης Robert McNamara, προσεγγίζει την κλασική «Μεταμόρφωση» του Κάφκα με μια ανατρεπτική ματιά, εστιάζοντας στη μετάβαση ενός πίθηκου σε άνθρωπο και στην προσπάθειά του να επιβιώσει σε μια κοινωνία που κυριαρχεί η απανθρωπιά. Μέσω αυτής της σκοτεινής παραβολής, διερευνά θέματα όπως η ελεύθερη βούληση και τα δικαιώματα ζώων και ανθρώπων.

Η πλοκή επικεντρώνεται σε έναν ευφυή πίθηκο, τον «Red Peter», που πυροβολήθηκε και αιχμαλωτίστηκε σε ένα κυνηγετικό ταξίδι στη Δυτική Αφρική και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ευρώπη με πλοίο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, βιώνει φρικτή κακοποίηση από τους ανθρώπους και στερούμενος κάθε δυνατότητας διαφυγής, αποφασίζει να μάθει τη γλώσσα τους. Ωστόσο, δεν το κάνει για να εκφράσει την απελπισία του, αλλά για να καθησυχάσει τους κυρίαρχους που τον βασανίζουν. Εντυπωσιασμένοι από την ικανότητά του, συνεχίζουν να τον βασανίζουν, μέχρι να φτάσει στην Ευρώπη, όπου, αντιμέτωπος με την επιλογή μεταξύ ζωολογικού κήπου ή την σκηνή ενός θεάτρου. Τελικά, επιλέγει τη σκηνή του θεάτρου αντί για τον ζωολογικό κήπο, κατακτώντας το κοινό, αλλά χάνοντας την ταυτότητά του ως πίθηκος και καλείται να εξηγήσει την κατάστασή του βίαιου εξανθρωπισμού του σε μια κορυφαία Επιστημονική Ακαδημία.



*Η παράσταση διεξάγεται στα Αγγλικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ — Robert McNamara (Red Peter)

Ο Robert McNamara είναι Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, ιδρυτής της Dublin Stage One Theatre Company, με διακεκριμένη καριέρα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση από τη δεκαετία του 1970. Οι αξιοσημείωτες ερμηνείες του περιλαμβάνουν ρόλους σε παραστάσεις όπως το «The Ginger Man», «The Caveman Cometh» και «Agamemnon», καθώς και κινηματογραφικές ταινίες όπως το «The Messenger», «America’s Most Wanted» και το cult classic «The Exorcist». Αυτή τη στιγμή, είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Scena Theatre στην Ουάσινγκτον, DC.

Ανοιχτή συζήτηση

Μετά το τέλος της παράστασης το ΤΗΕΑΤRE OF THE NO και ο ηθοποιός Robert Mc McNamara, προσκαλούν το κοινό σε μία ανοιχτή συζήτηση, με αφορμή το κείμενο του μεγάλου Τσέχου συγγραφέα.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Frantz Kafka

Θεατρική διασκευή - Σκηνοθεσία: Gabriele Jakobi

Eρμηνεία: Robert McNamara

Σχεδιασμός φωτισμών: Fernanda Balcells

Marketing & Communications Agency (L.A): deancreative.com

Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Παραστάσεις

Τρίτη 3 και Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στις 20.00

Τρίτη 10 και Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου στις 20.00

Διάρκεια: 55’

Εισιτήρια: 15€



