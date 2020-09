Αφιέρωμα στον Ένιο Μορικόνε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Με ένα μεγάλο αφιέρωμα στον μαέστρο Ένιο Μορικόνε, που έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια τον περασμένο Ιούλιο, υποδέχεται το φθινόπωρο το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Το αφιέρωμα περιλαμβάνει, από τις 8 έως τις 12/09, προβολές ταινιών για τις οποίες είχε γράψει μουσική ο σπουδαίος Ιταλός συνθέτης και στις 13/09 μία μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΚΟΑ) στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου αρχιμουσικού 'Αντριαν Πραμπάβα.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία κοινού και θα αναμεταδοθεί ζωντανά στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος με ελεύθερη είσοδο, καθώς και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ (www.snfcc.org), στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube. Ακόμη, από τις 8/09 και καθημερινά, τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετέχουν και αυτά στο μεγάλο αφιέρωμα, με μία εντυπωσιακή νέα χορογραφία: το κομμάτι «Ecstasy of Gold» από το soundtrack της ταινίας «Ο Καλός, ο Κακός και ο 'Ασχημος».

Το αφιέρωμα στον Ένιο Μορικόνε πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά προγραμματισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και είναι συνδιοργάνωση της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου και του ΚΠIΣΝ. Εντάσσεται στην πρωτοβουλία Tempo Forte Italia-Ελλάδα 2020 και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και με την επικοινωνιακή υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ένιο Μορικόνε Ελλάδος.

Αποχαιρετώντας τον σπουδαίο μαέστρο που έφυγε από τη ζωή, το ΚΠΙΣΝ αποτίνει φόρο τιμής στο διαχρονικό του έργο μέσα από πέντε προβολές χαρακτηριστικών ταινιών για τις οποίες συνέθεσε μουσική και μία μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος με τις καλύτερες στιγμές της μουσικής διαδρομής του αξέχαστου κινηματογραφικού συνθέτη.

Πιο συγκεκριμένα:

-Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 20.30 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ), σε συνεργασία με το European FilmPhilharmonic Institute, θα δώσει μία συναυλία-αφιέρωμα στον Μορικόνε που θα περιλαμβάνει όχι μόνο εμβληματικά soundtracks από τη δεκαετία του '60, αλλά και σύγχρονες δημιουργίες του.

-Το κινηματογραφικό αφιέρωμα, που επιμελείται ο κριτικός κινηματογράφου Ηλίας Φραγκούλης, θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος με ελεύθερη είσοδο και περιλαμβάνει τις ταινίες:

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, 20.30, Ξέφωτο

ΜΕΡΕΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ / DAYS OF HEAVEN (1978)

Σκηνοθεσία: Terrence Malick

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 20.30, Ξέφωτο

ΟΙ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΙ / THE UNTOUCHABLES (1987)

Σκηνοθεσία: Brian De Palma

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, 20.30, Ξέφωτο

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΙΚΕΛΩΝ / LE CLAN DES SICILIENS (1969)

Σκηνοθεσία: Henri Verneuil

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 20.30, Ξέφωτο

ΝΤΙΑΜΠΟΛΙΚ / DIABOLIK (1968)

Σκηνοθεσία: Mario Bava

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 20.30, Ξέφωτο

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗ ΔΥΣΗ / ONCE UPON A TIME IN THE WEST (1968)

Σκηνοθεσία: Sergio Leone