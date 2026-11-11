Η «Αθηναία» άνοιξε τις πόρτες της και ο Αντύπας με την Κέλλυ Κελεκίδου έδωσαν το σύνθημα για μοναδικά βράδια γεμάτα αυθεντική διασκέδαση.
Κάθε Πέμπτη και Σάββατο η σκηνή της «Αθηναίας» γεμίζει με μουσική, αγαπημένες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό παλμό, με το κοινό να δίνει δυναμικό «παρών» από το πρώτο κιόλας διήμερο των εμφανίσεων.
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Ο μοναδικός Αντύπας, με τη μακρόχρονη πορεία του και τα τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα και η Κέλλυ Κελεκίδου, με τις αγαπημένες επιτυχίες της και την «εκρηκτική» της σκηνική παρουσία, χαρίζουν βραδιές γεμάτες κέφι, χορό και δυνατές μουσικές στιγμές.
Μαζί τους ο ταλαντούχος Γιάννης Ξανθόπουλος, που δίνει τον δικό του τόνο στο πρόγραμμα. Συμμετέχουν οι Dinamiss και ο Αχχιλέας Τσιούρας, ανεβάζοντας τον παλμό.