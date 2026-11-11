Αντύπας - Κέλλυ Κελεκίδου: οι μοναδικές βραδιές στο «Αθηναία» ξεκίνησαν

Μαζί τους ο ταλαντούχος Γιάννης Ξανθόπουλος

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STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 11.11.26, 16:04
Κέλλυ Κελεκίδου: «Στο σπίτι τραγουδάμε όλη την ώρα. Ακούς πολλές νότες!»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η «Αθηναία» άνοιξε με εμφανίσεις του Αντύπα και της Κέλλυ Κελεκίδου.
  • Κάθε Πέμπτη και Σάββατο προσφέρουν βραδιές γεμάτες μουσική και αυθεντική διασκέδαση.
  • Ο Αντύπας και η Κέλλυ Κελεκίδου ενώνουν τις δυνάμεις τους για μοναδικές μουσικές στιγμές.
  • Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ο Γιάννης Ξανθόπουλος, οι Dinamiss και ο Αχχιλέας Τσιούρας.
  • Το κοινό ανταποκρίνεται δυναμικά από την πρώτη κιόλας βραδιά.

Η «Αθηναία» άνοιξε τις πόρτες της και ο Αντύπας με την Κέλλυ Κελεκίδου έδωσαν το σύνθημα για μοναδικά βράδια γεμάτα αυθεντική διασκέδαση. 

Κάθε Πέμπτη και Σάββατο η σκηνή της «Αθηναίας» γεμίζει με μουσική, αγαπημένες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό παλμό, με το κοινό να δίνει δυναμικό «παρών» από το πρώτο κιόλας διήμερο των εμφανίσεων. 

kelekidou

Ο μοναδικός Αντύπας, με τη μακρόχρονη πορεία του και τα τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα και η Κέλλυ Κελεκίδου, με τις αγαπημένες επιτυχίες της και την «εκρηκτική» της σκηνική παρουσία, χαρίζουν βραδιές γεμάτες κέφι, χορό και δυνατές μουσικές στιγμές.

Μαζί τους ο ταλαντούχος Γιάννης Ξανθόπουλος, που δίνει τον δικό του τόνο στο πρόγραμμα. Συμμετέχουν οι Dinamiss και ο Αχχιλέας Τσιούρας, ανεβάζοντας τον παλμό.
 

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ΚΕΛΛΥ ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ
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