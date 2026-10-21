Όσα είπε ο Αντώνης Μυριαγκός πριν την πρεμιέρα στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Την επίσημη πρεμιέρα της έκανε η παράσταση «Ο θάνατος και η κόρη», με πρωταγωνιστές τον Αιμίλιο Χειλάκη, την Αθηνά Μαξίμου και τον Αντώνη Μυριαγκό. Πλήθος γνωστών ηθοποιών παρευρέθηκαν στο Θέατρο Αθηνών κι απόλαυσαν το θεατρικό ψυχολογικό θρίλερ του Ariel Dorfman, σε κηνοθεσία των Μανώλη Δούνια και Αιμίλιου Χειλάκη.

Επίσημη πρεμιέρα παράστασης "Ο Θάνατος και η Κόρη"/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, τον Αλέκο Συσσοβίτη, τον Γιάννη Βούρο, τον Αιμιλιανό Σταματάκη, την Ελισάβετ Μουτάφη με τον αδελφό της Κωνσταντίνο Μουταφτσή και τον σύζυγό της, Μάνο Νιφλή, τη Νίκη Παλληκαράκη, την Καλλιρρόη Μυριαγκού (αδελφή του Αντώνη Μυριαγκού), την Υρώ Μανέ με τον σύζυγό της Τάσο Νταϊόγλου και την κόρη τους Φαίδρα, τον Σπύρο Μπιμπίλα, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βογιατζάκη, τον Νικόλα Χανακούλα, τη Βαλέρια Κουρούπη, τον Νίκο Γκέλια και τη Μελία Κράιλινγκ.

Αλέκος Συσσοβίτης- Αιμίλιος Χειλάκης NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Μουταφτσής- Ελισάβετ Μουτάφη- Μάνος Νιφλής/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Θοδωρής Βουτσικάκης- Αιμιλιανός Σταματάκης- Μένιος Σακελλαρόπουλος/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Νίκη Παλληκαράκη-Αιμίλιος Χειλάκης-Νικόλας Χανακούλας/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Σπύρος Μπιμπίλας-Αιμίλιος Χειλάκης-Υρώ Μανέ-Τάσος Νταϊόγλου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Φαίδρα Νταϊόγλου-Υρώ Μανέ/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Θανάσης Κουρλαμπάς-Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης-Σοφία Βογιατζάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Αιμίλιος Χειλάκης- Βαλέρια Κουρούπη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Αθηνά Μαξίμου-Νίκος Γκέλια/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μελία Κράιλινγκ-Αιμίλιος Χειλάκης/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Eκεί ήταν επίσης η Γιώτα Νέγκα αλλά και ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής με τη μητέρα του, Σάρα και τον πατέρα του, Χάρη.

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης-Αθηνά Μαξίμου-Σάρα Καραλή-Εμμανουήλ Καραλής-Αιμίλιος Χειλάκης-Χάρης Καραλής/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Αθηνά Μαξίμου-Γιώτα Νέγκα/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ