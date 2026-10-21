Την επίσημη πρεμιέρα της έκανε η παράσταση «Ο θάνατος και η κόρη», με πρωταγωνιστές τον Αιμίλιο Χειλάκη, την Αθηνά Μαξίμου και τον Αντώνη Μυριαγκό. Πλήθος γνωστών ηθοποιών παρευρέθηκαν στο Θέατρο Αθηνών κι απόλαυσαν το θεατρικό ψυχολογικό θρίλερ του Ariel Dorfman, σε κηνοθεσία των Μανώλη Δούνια και Αιμίλιου Χειλάκη.
Χειλάκης για τη μητέρα του: «Η απώλειά της είναι κάτι το οποίο είναι εκεί»
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, τον Αλέκο Συσσοβίτη, τον Γιάννη Βούρο, τον Αιμιλιανό Σταματάκη, την Ελισάβετ Μουτάφη με τον αδελφό της Κωνσταντίνο Μουταφτσή και τον σύζυγό της, Μάνο Νιφλή, τη Νίκη Παλληκαράκη, την Καλλιρρόη Μυριαγκού (αδελφή του Αντώνη Μυριαγκού), την Υρώ Μανέ με τον σύζυγό της Τάσο Νταϊόγλου και την κόρη τους Φαίδρα, τον Σπύρο Μπιμπίλα, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βογιατζάκη, τον Νικόλα Χανακούλα, τη Βαλέρια Κουρούπη, τον Νίκο Γκέλια και τη Μελία Κράιλινγκ.
Eκεί ήταν επίσης η Γιώτα Νέγκα αλλά και ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής με τη μητέρα του, Σάρα και τον πατέρα του, Χάρη.
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