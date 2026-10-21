Δείτε όσα είχε δηλώσει για τα παιδιά της σε παλιότερή της συνέντευξη η Εριέττα Κούρκουλου

Μια ανάρτηση με έντονο οικογενειακό χαρακτήρα πραγματοποίησε η Εριέττα Κούρκουλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μέσα από ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ, η κόρη της Μαριάννας Λάτση και του Νίκου Κούρκουλου αποκάλυψε στους ακολούθους της πώς κύλησαν οι πρώτες 20 ημέρες του Οκτωβρίου. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν τα ειδυλλιακά φυσικά τοπία, αλλά και οι τρυφερές εικόνες με τον σύζυγό της και τα δυο τους παιδιά.

Έχοντας μπει σε άκρως φθινοπωρινή διάθεση, η Εριέττα Κούρκουλου επισκέφτηκε τα Ιωάννινα και φωτογραφήθηκε μπροστά από την ξακουστή λίμνη Παμβώτιδα.

Στη λεζάντα έγραψε μόνο τη λέξη «October» (Οκτώβριος), αφήνοντας τις φωτογραφίες να μιλήσουν από μόνες τους!

Παρότι η ίδια δεν απασχολεί συχνά τα μέσα με την προσωπική της ζωή, διατηρεί μια ιδιαίτερα έντονη παρουσία στα social media, όπου μοιράζεται ανοιχτά σκέψεις, προβληματισμούς, αλλά και στιγμές από την καθημερινότητά της.

Υπενθυμίζεται ότι η Εριέττα Κούρκουλου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Βύρωνα Βασιλειάδη, το καλοκαίρι του 2020 στη Μύκονο.

Το ζευγάρι παραμένει πολύ αγαπημένο, ενώ από τότε που ήρθαν στον κόσμο τα παιδιά τους, η μεγαλύτερή τους προτεραιότητα είναι οι δύο γιοι τους: ο πρωτότοκος Νίκος, που γεννήθηκε το 2022, και ο μικρότερος αδελφός του, Λέων, που ήρθε στη ζωή το 2024.