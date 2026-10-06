Άντζυ Σαμίου: «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού, είμαι 66 ετών»

Η συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και ο προσωπικός του φόβος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άντζυ Σαμίου απομακρύνθηκε από τον κόσμο του τραγουδιού για να ζήσει ήρεμα, δηλώνοντας ότι είναι 66 ετών.
  • Η τραγουδίστρια μίλησε για την άριστη συνεργασία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την απώλειά του, που την συγκλόνισε.
  • Γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου 1960 στον Πειραιά και ξεκίνησε την καριέρα της στα τέλη της δεκαετίας του '80.
  • Το 1993 κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο και έχει συνεργαστεί με μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες.
  • Μεγάλες επιτυχίες της περιλαμβάνουν τα τραγούδια: Παράλληλη Αγάπη, Κάφτρα, Φύγε Αλλά.

Η Άντζυ Σαμίου, που μεσουρανούσε τη δεκαετία του '90 με τραγούδια που ακούγονται μέχρι σήμερα, μίλησε για την απόφασή της να απομακρυνθεί από τις πίστες, επιλέγοντας μια ήρεμη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ήταν σαν να έχω απορρίψει αυτόν τον κόσμο της δουλειάς αυτής που ζούσα και προτίμησα να γυρίσω στην ησυχία μου, να βρω εμένα, να είμαι καλά με εμένα», δήλωσε στην κάμερα του Happy Day.

Η Άντζυ Σαμίου ξεσπά: «Φίλες - φίδια, που ο λόγος τους δεν αξίζει τίποτα»

Η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε στη συνέχεια την ηλικία της, παραδεχόμενη ότι δεν την έκρυψε ποτέ: «Φυσικά πάντα τη λέω. Βγάζω και φωτογραφίες στα γενέθλια, 66 ετών είμαι».

Τέλος, αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως είπε, την ημέρα του αδόκητου θανάτου του, δεν κοιμήθηκε από τη στεναχώρια της, ενώ μοιράστηκε τον προσωπικό του φόβου. 

«Είχαμε δουλέψει μαζί, ήταν πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Ήταν αγαπημένος μου. Ήμασταν μέσα στο χιούμορ, στο γέλιο, στην πλάκα και ειλικρινά σοκαρίστηκα τόσο. Δεν κοιμήθηκα, δεν μπορούσα να το πιστέψω για μέρες. Έκανα μέρες να το χωνέψω. Παρόλο που ήταν τόσο υπέροχος στη σκηνή, μου έλεγε: "Τη φοβάμαι την πίστα"».

Άντζυ Σαμίου: «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού, είμαι 66 ετών»

Η Άντζυ Σαμίου στο Instagram

Η Άντζυ Σαμίου στο Instagram

Άντζυ Σαμίου: Η συνεργασία με τον Δημήτρη Μητροπάνο και οι επιτυχίες

Η Άντζυ Σαμίου, κατά κόσμον Αγγελική Σαμίου, είναι τραγουδίστρια του σύγχρονου λαϊκού και ποπ-λαϊκού τραγουδιού, στιχουργός και ραδιοφωνική παραγωγός.

Γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου 1960 στον Πειραιά. Ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά σε νυχτερινά κέντρα στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Το 1990 έγραψε στίχους για τον Δημήτρη Μητροπάνο και το 1993 κυκλοφόρησε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο «Το αδύνατο σημείο μου».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της συνεργάστηκε με μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες και κυκλοφόρησε αρκετούς χρυσούς δίσκους. Μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες της περιλαμβάνουν τα τραγούδια: Παράλληλη Αγάπη, Κάφτρα, Φύγε Αλλά, Αγοράκι Μου, Ασπιρίνη.

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ΑΝΤΖΥ ΣΑΜΙΟΥ
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