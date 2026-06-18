Η περιπέτεια υγείας της Γιώτας Νέγκα που την κράτησε τρεις μήνες μακριά από το τραγούδι

Σε μία σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Γιώτα Νέγκα στην εκπομπή Buongiorno, μιλώντας για τη διαδρομή της, την ψυχοθεραπεία που κάνει εδώ και χρόνια, αλλά και τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που την ανάγκασε να βάλει φρένο στην καθημερινότητά της.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια αποκάλυψε πως όλα ξεκίνησαν μετά από μία επέμβαση ρουτίνας, η οποία οδήγησε σε επιπλοκές και την κράτησε μακριά από αυτό που αγαπά περισσότερο, το τραγούδι.

«Κατάλαβα ότι αφού δεν άκουγα τον εαυτό μου τόσο καιρό που μου χτυπούσε την πόρτα, έδωσε μια κλοτσιά, την έσπασε και με ανάγκασε για τρεις μήνες να μην τραγουδάω. Μου το απαγόρευσε», είπε χαρακτηριστικά.

Η Γιώτα Νέγκα εξήγησε ότι το πρόβλημα προέκυψε έπειτα από επέμβαση στη χολή, η οποία συνοδεύτηκε από μόλυνση και επηρέασε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή για έναν τραγουδιστή.

«Είχα κάνει μια εγχείρηση ρουτίνας, μια χολή, η οποία μου δημιούργησε ένα πρόβλημα γιατί έπαθα μια μόλυνση. Όλα ήταν στην περιοχή της κοιλιάς, εκεί που στηρίζεται η φωνή. Παράλληλα ανακάλυψα και μια ομφαλοκήλη που υπήρχε. Ήταν λίγο κρίσιμα τα πράγματα με τη μόλυνση και οι γιατροί μου απαγόρευσαν να τραγουδάω για τρεις μήνες», ανέφερε.

Παρότι η συγκεκριμένη περίοδος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, η τραγουδίστρια δηλώνει πλέον ότι έχει αφήσει πίσω της την περιπέτεια και κοιτάζει μπροστά με αισιοδοξία.

«Τώρα είμαι μια χαρά», είπε με ανακούφιση, αποδεικνύοντας πως η υγεία της έχει αποκατασταθεί πλήρως και πως είναι έτοιμη να συνεχίσει δυναμικά τη μουσική της πορεία.