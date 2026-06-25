Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής που συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς, κατέπεσε στη λίμνη Αώου στο Μέτσοβο.

Το ελικόπτερο τύπου BELL, μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, συνέδραμε στην κατάσβεση φωτιάς στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά, και είχε βρεθεί στη λίμνη Αώου για να κάνει υδροληψία.

Το περιστατικό σήμανε την άμεση κινητοποίηση τόσο της Πυροσβεστικής όσο και του ΕΚΑΒ.

Tα δύο άτομα που αποτελούσαν το πλήρωμα, κατόρθωσαν να κολυμπήσουν έως την ακτή και μεταφέρονται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου της Πυροσβεστικής στη λίμνη Αώου κατέγραψε βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε το MEGA.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υδροληψίας, το ελικόπτερο καταπέφτει, ενώ ακολουθεί και έκρηξη. Το πλήρωμα ευτυχώς διασώθηκε με τους χειριστές να κολυμπούν για να σωθούν.

Μέτσοβο: Κατέπεσε ελικόπτερο της Πυροσβεστικής στη λίμνη Αώου / φωτογραφία ΜΕGA

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Στην ανακοίνωσή της για το συμβάν, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει:

«Κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά ένα ελικόπτερο τύπου BELL μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων, εκ των οποίων ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά Ιωαννίνων.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος».