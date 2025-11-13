«Γέλασα όταν μου ζήτησαν να αλλάξω την εμφάνισή μου»

Σε ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια ανήκει αυτή η δήλωση;

Η ειλικρινής εξομολόγηση για την εμφάνισή της
Η Γιώτα Νέγκα, μια από τις πιο αυθεντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» και μίλησε με ειλικρίνεια για τα πρώτα χρόνια της πορείας της, τις ανασφάλειες, αλλά και τις πιέσεις που δέχτηκε για την εξωτερική της εμφάνιση.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια αποκάλυψε πως υπήρξε μια εποχή που κάποιο άτομο από τον επαγγελματικό της χώρο τής είχε ζητήσει να αλλάξει κάποια στοιχεία στην εικόνα της, κάτι που τότε αντιμετώπισε με χιούμορ και ελαφρότητα.

Πασχάλης Τερζής: Η επίσκεψη γνωστής τραγουδίστριας κι η σπάνια φωτογραφία

 «Γέλασα φυσικά. Δεν το πήρα πιο βαθιά, δεν έδινα σημασία. Εμένα με ενδιέφερε το τραγούδι, τι λέω με τους μουσικούς, τι παίζουμε… Αυτό ήταν το παιχνίδι μου, η παιδική μου χαρά», είπε χαρακτηριστικά.

 

Ωστόσο, με  την εμπειρία των χρόνων, η ίδια εξομολογήθηκε πως σήμερα κατανοεί καλύτερα τα κίνητρα εκείνου του ανθρώπου. 

«Τώρα που το συζητάμε, καταλαβαίνω τους λόγους. Ο καθένας βλέπει τη διαδικασία αυτής της δουλειάς από τη δική του μεριά», ανέφερε η τραγουδίστρια, εξηγώντας πως εκείνη την εποχή ήταν ακόμη στην αρχή, τραγουδούσε καθαρά λαϊκά, είχε ήδη αρχίσει να γίνεται γνωστή και είχε το δικό της αυθεντικό στυλ.

«Ήμουν στρουμπουλούλα, σγουρομελαχρινή, κι όμως ο κόσμος άρχιζε να με μαθαίνει έτσι όπως ήμουν. Παρ’ όλα αυτά, εκείνο το άτομο μάλλον είχε μια άλλη εικόνα στο μυαλό του», πρόσθεσε με χαμόγελο.

 

Η Γιώτα Νέγκα δε δίστασε να παραδεχτεί, με χιούμορ, ότι τελικά τα χρόνια την οδήγησαν σε αλλαγές: «Πολλά χρόνια μετά, και ξανθιά έγινα και ίσιωσα τα μαλλιά και έχασα και λίγα κιλά!».

Με την αφοπλιστική της ειλικρίνεια, η ερμηνεύτρια απέδειξε για ακόμη μια φορά πως η αποδοχή του εαυτού και η αυθεντικότητα είναι τα στοιχεία που την καθιστούν  ξεχωριστούς.
 

