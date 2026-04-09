Παυλίνα Βουλγαράκη: Θύμα διαδικτυακής απάτης - Η τραγουδίστρια προειδοποιεί

Στην εποχή των social media, όπου η διαδικτυακή επικοινωνία είναι καθημερινότητα για εκατομμύρια ανθρώπους, η ασφάλεια στο διαδίκτυο παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα.

Σήμερα, Πέμπτη 9 Απριλίου, η γνωστή τραγουδίστρια Παυλίνα Βουλγαράκη ήρθε αντιμέτωπη με ένα δυσάρεστο περιστατικό που την οδήγησε να προβεί σε δημόσια καταγγελία μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ίδια θέλησε να ενημερώσει τους ακολούθους της για ένα περιστατικό διαδικτυακής απάτης που την αφορά, με σκοπό να προειδοποιήσει το κοινό της και να αποτρέψει πιθανή εξαπάτηση.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε, άγνωστοι έχουν δημιουργήσει ψεύτικα προφίλ στα social media, τα οποία παριστάνουν την ίδια, με στόχο να αποσπάσουν χρήματα από ανυπεράσπιστους χρήστες. Η Παυλίνα Βουλγαράκη, γνωστή για την αμεσότητά της και την επαφή της με το κοινό της, έσπευσε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, ώστε να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις ή θύματα της απάτης.

Μέσα από σχετικό story της, η τραγουδίστρια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχουν δημιουργηθεί κάποιοι ψεύτικοι λογαριασμοί στο Instagram και στο Facebook που παριστάνουν εμένα και ζητούν χρήματα. Αυτός είναι ο μοναδικός μου λογαριασμός στο Instagram και στο Facebook».

Με την ανάρτησή της αυτή, η Παυλίνα Βουλγαράκη επισημαίνει τη σοβαρότητα των διαδικτυακών απατών και καλεί τους ακολούθους της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην ανταποκρίνονται σε ύποπτα μηνύματα και να ελέγχουν πάντα την αυθεντικότητα των προφίλ με τα οποία επικοινωνούν.