Μελίνα Νικολαΐδη: Ερμηνεύει Lana Del Rey και «μαγεύει» τους followers της

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Μελίνα Νικολαΐδη έχει ανεβάσει βίντεο, όπου τραγουδά και «μαγεύει» τους διαδικτυακούς της φίλους και φίλες με τη φωνή της.

Μάλιστα, το νεαρό κορίτσι που σπουδάζει υποκριτική στο Λονδίνο, έχει τραγουδήσει και με τη μητέρα της, Δέσποινα Βανδή και αρκετοί από τους followers της, έχουν σχολιάσει ότι «το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά».

Στην νέα της ανάρτηση, λοιπόν, η Μελίνα Νικολαΐδη ερμήνευσε μία από τις πιο δημοφιλείς επιτυχίες της Lana Del Rey, το «Video Games».

Το βίντεό της, μέσα σε λίγα λεπτά απέσπασε χιλιάδες likes και σχόλια, με τους followers να σχολιάζουν «μοναδική», «υπέροχη», «φανταστική φωνή».

Ένας από τους καλλιτέχνες που θέλησε να σχολιάσει στην ανάρτηση της Μελίνας, ήταν ο τραγουδιστής Νικηφόρος, που πόσταρε τον αριθμό «100», θέλοντας να δείξει ότι της βάζει 100/100.

Στο παρελθόν, η Μελίνα είχε συγκινήσει το κοινό όταν ερμήνευσε με τη μαμά της το Can’t Help Falling in Love του Elvis Presley, συνοδεία πιάνου, σε ένα τρυφερό ντουέτο στο Instagram.